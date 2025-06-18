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18 июня два человека спасены с тонущего маломерного судна в Красноглинском районе

18 июня 2025 13:18
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18 июня два человека спасены с тонущего маломерного судна в Красноглинском районе

18 июня два человека спасены с тонущего маломерного судна. Утром на Волге в Красноглинском районе напротив базы отдыха "Чайка" вода стала поступать в кокпит лодки. Благодаря носовому отсеку непотопляемости лодка оставалась на плаву. Два человека оказались в воде. В 06.40 для оказания помощи на место происшествия прибыли спасатели Поисково-спасательного подразделения Красная Глинка. Пострадавших подняли на борт спасательного катера и доставили на спасателную станцию. Медицинская помощь не потребовалась. В 07.45 спасательные работы на акватории Волги были окончены.

Фото: ПСС по Самарской области

Теги: ЧП

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