В Тольятти в результате резкого поворота затонула моторка, где было четверо пассажиров, включая детей

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Центральным МСУТ СК России проводится проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном).



По предварительной информации, днем 26.08.2024 в Саратовском водохранилище в границах г. Тольятти в результате резкого поворота затонуло маломерное судно, на борту которого находились 4 человека, в том числе двое детей, в возрасте 5 и 10 лет. Всем пассажирам и судоводителю удалось добраться до берега, им оказана первая медицинская помощь.



Следователями СК на транспорте в рамках доследственной проверки проводится комплекс первоочередных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия, ведутся мероприятия по извлечению судна со дна реки.