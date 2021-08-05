Страны Запада призвали РФ отозвать признание Южной Осетии и Абхазии

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Ряд западных стран в совместном заявлении призвали Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Документ распространил Совет Безопасности (СБ) ООН в четверг, 5 августа.

Его, в частности, подписали США, Великобритания, Франция, Эстония, Ирландия, Норвегия и Албания.

«Сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию без промедления вывести свои войска и силы безопасности, а также пересмотреть признание так называемой независимости грузинский территории Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии», — сказано в тексте.

Заявление, как отмечается, приурочено к 13-й годовщине августовских событий 2008 года, когда Москва признала обе республики, отразив вооруженную агрессию Грузии против них.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, комментируя данное заявление, назвал обращение западных стран «фантомными болями», а независимость Абхазии и Южной Осетии — «реальностью, которую нельзя игнорировать».

В 2008 году войска Грузии атаковали Южную Осетию, разрушив часть ее столицы Цхинвал. Россия, защищая жителей республики, ввела туда войска и вытеснила грузинских военных. Независимость республики признают Россия, Сирия, Венесуэла, Никарагуа и ряд тихоокеанских островных государств.

Грузия не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами. Граница Южной Осетии с Грузией по решению югоосетинских властей была полностью закрыта с сентября 2019 года, пишут "Известия".