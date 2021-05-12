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Группа из шести россиян пытается самостоятельно спуститься с высокогорья, одному из них требуется помощь.
МЧС Абхазии ищет в горах туристическую группу из шести россиян
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МЧС Абхазии ищет в горах туристическую группу из шести россиян

12 мая 2021 23:53
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Группа из шести россиян пытается самостоятельно спуститься с высокогорья, одному из них требуется помощь.

Сотрудники МЧС Абхазии ищут в Сухумском районе туристическую группу из шести россиян, которые пытаются самостоятельно спуститься с высокогорья. Поиск туристов продолжится в четверг, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС Абхазии.

"В верховьях реки Гумиста [Сухумский район] спасатели МЧС Абхазии в течение всего дня в среду вели поиски туристической группы из шести человек из России. 12 мая в 11:20 мск в МЧС Абхазии поступило сообщение о том, что туристическая группа пытается самостоятельно спуститься с высокогорья, однако один из туристов этого сделать не может и ему нужна помощь. Россияне передали абхазским спасателям ориентировочные координаты места его нахождения, однако облет указанной территории на вертолете МЧС Абхазии не дал результатов", - говорится в сообщении.

Поисково-спасательный отряд МЧС Абхазии направился на встречу туристической группе, которая, предварительно, должна состояться в районе СухумГЭСа, расположенного в горах. Затем будет принято решение о дальнейших поисках оставшегося в горах туриста. Туристическая группа из России состоит из членов клуба любителей туризма из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга.

 

Фото:   скриншот видео

Теги: Абхазия горы поиск туристы

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