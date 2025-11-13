Я нашел ошибку
Главные новости:
Выставка направлена на популяризацию идей качества среди населения и призывает задуматься о важности инновационного развития отечественной экономики.
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина, находясь на улице, выстрелил в женщину из имеющегося у него охотничьего ружья.
В Новокуйбышевске мужчину будут судить за убийство сожительницы 
Почти семьдесят лет он поддерживает «Крылья Советов».
«Крылья Советов» поздравили болельщика команды с 90-летием
Участие в работе форме принял Президент России Владимир Путин. Это третья рабочая поездка Главы государства в Самарскую область за 2025 год.
В Самаре подвели итоги проведения форума «Россия – спортивная держава»
Для участия в ней клиентам компании необходимо до 31 декабря 2025 года оплатить текущее начисление за отопление, горячее водоснабжение, а также внести рекомендованный платёж за декабрь.
«ЭнергосбыТ Плюс» объявляет о начале традиционной акции «В Новый год - без долгов!»
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.
Вечером на Обводном шоссе в Тольятти Lada Granta врезалась в бетонные блоки, водитель погиб
Основное внимание при оценке готовности уделялось проверке выполнения плановых ремонтов оборудования, наличию регламентных запасов топлива и материалов, проведению обучения персонала станций и теплосетей, а также выполнению предписаний контролирующих орга
Электростанции и теплосети «Т Плюс» в Самарской области готовы работать в зимний период
На форуме подписано четыре соглашения.
В Самаре состоялся муниципальный форум «Самара за экспорт»
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
В Новокуйбышевске мужчину будут судить за убийство сожительницы 

13 ноября 2025 21:06
98
Между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина, находясь на улице, выстрелил в женщину из имеющегося у него охотничьего ружья.

Следственным отделом Новокуйбышевска завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя, обвиняемого по статье "Убийство".

20 июля 2025 года фигурант и его 35-летняя сожительница распивали спиртные напитки по месту жительства в частном доме, расположенном в Волжском районе Самарской области.

Между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина, находясь на улице, выстрелил в женщину из имеющегося у него охотничьего ружья. От полученных ранений женина скончалась на месте преступления.

В настоящее время предварительное следствие завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:  пресс-служба СУ СКР СО

Теги: Уголовное дело

