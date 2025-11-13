В Новокуйбышевске мужчину будут судить за убийство сожительницы 

98

Следственным отделом Новокуйбышевска завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя, обвиняемого по статье "Убийство".

20 июля 2025 года фигурант и его 35-летняя сожительница распивали спиртные напитки по месту жительства в частном доме, расположенном в Волжском районе Самарской области.

Между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина, находясь на улице, выстрелил в женщину из имеющегося у него охотничьего ружья. От полученных ранений женина скончалась на месте преступления.

В настоящее время предварительное следствие завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО