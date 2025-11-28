В Новокуйбышевске местная жительнциа, обвиняемая в похищении женщины, ответит перед судом

В Новокуйбышевске завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой по статье "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

По версии следствия в декабре 2024 года обвиняемая, действуя группой лиц по предварительному сговору со своим мужем, похитила женщину с целью требования у нее миллионного долга, который не возвратил фигуранту бывший муж потерпевшей. Обвиняемые насильно поместили женщину в свой автомобиль и возили некоторое время по городу. По данным следствия, не добившись возврата денежных средств, злоумышленники завезли ее в гаражи, где муж фигурантки задушил потерпевшую, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В ходе следствия в отношении фигурантки была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении соучастника, обвиняемого в убийстве, выделено в отдельное производство и приостановлено.