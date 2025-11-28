Я нашел ошибку
Участники покажут навыки по 27 компетенциям основной возрастной категории и трём компетенциям юниоров, в четырёх из них выступят конкурсанты из Самарской области.
Сборная Самарской области отправилась на финал чемпионата «Профессионалы»
Его спасение рассматривают как символ надежды, что остаются выжившие. После пожара сотни человек числятся пропавшими без вести.
Мужчина с 16-го этажа чудом спасся во время пожара в жилом комплексе в Гонконге
С октября размер штрафов за такие нарушения увеличен: для граждан — до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — до 100 тысяч рублей.
️В Красноглинском районе Самары составили 32 протокола за препятствие вывозу мусора
Гребля на тренажерах - это зимняя дисциплина гребного спорта, позволяющая спортсменам поддерживать форму на протяжении всего года. 
В СК «Локомотив» состоялись ежегодные соревнования по гребле-индор
В ближайшие сутки ожидается резкое усиление вспышечной активности на Солнце
В ближайшие сутки ожидается резкое усиление вспышечной активности на Солнце
Это яркое, музыкальное и захватывающее представление, которое перенесет зрителей всех возрастов в удивительный мир, полный приключений, дружбы и веры в себя.
29 ноября в Самарском театре кукол премьера -  спектакле по мотивам сказки А. Волкова «Волшебник Изумрудного города»
А ее муж обвиняется в убийстве. Уголовное дело в отношении мужчины выделено в отдельное производство и приостановлено.
В Новокуйбышевске местная жительнциа, обвиняемая в похищении женщины, ответит перед судом
Губернатор обсудил с матерями участников СВО вопросы поддержки. Во время встречи был поднят особый вопрос - увековечение памяти погибших бойцов – участников СВО. 
Вячеслав Федорищев в преддверии Дня матери встретился с мамами участников СВО
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
В Новокуйбышевске местная жительнциа, обвиняемая в похищении женщины, ответит перед судом

А ее муж обвиняется в убийстве. Уголовное дело в отношении мужчины выделено в отдельное производство и приостановлено.

В Новокуйбышевске завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой по статье "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

По версии следствия в декабре 2024 года обвиняемая, действуя группой лиц по предварительному сговору со своим мужем, похитила женщину с целью требования у нее миллионного долга, который не возвратил фигуранту бывший муж потерпевшей.  Обвиняемые насильно поместили женщину в свой автомобиль и возили некоторое время по городу. По данным следствия, не добившись возврата денежных средств, злоумышленники завезли ее в гаражи, где муж фигурантки задушил потерпевшую, сообщает пресс-служба СУ СКР СО. 

В ходе следствия в отношении фигурантки была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Уголовное дело в отношении соучастника, обвиняемого в убийстве, выделено в отдельное производство и приостановлено.

 

