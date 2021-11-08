В Красноглинском районе пойдет под суд мужчина, обвиняемого в совершении коммерческого подкупа

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Следственным отделом по Красноглинскому району Самары завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Красноярского района, обвиняемого по статье "Коммерческий подкуп за заведомо незаконные действия, совершенный в крупном размере".

"В апреле 2021 года обвиняемый предложил начальнику участка вторсырья и оборотной тары общества с ограниченной ответственностью деньги за организацию и осуществление последним фиктивного учета обрабатываемого входящего вторсырья и расходных материалов, а также составление фиктивной отчетности о производственной деятельности площадки вторсырья в целях его беспрепятственного хищения", - сообщает СУ СК СО.

Мужчина на данное предложение ответил согласием, и в мае 2021 года обвиняемый передал ему 310 тысяч рублей.

После передачи денег обвиняемый был задержан сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по городу Самаре в ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СУ СК СО