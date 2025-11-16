В Кинель-Черкасском районе у мужчины изъяли больше 200 грамм пороха

75

Сотрудникам Отдела МВД России по Кинель-Черкасскому району поступила оперативная информация о причастности 52-летнего местного жителя к незаконному хранению взрывчатых веществ. Оперативники выехали по месту жительства мужчины.

Полицейские, проверяя информацию, провели осмотр частного дома и придомовой территории, в ходе которого обнаружили и изъяли в надворной постройке металлическую банку с надписью «Порох охотничий бездымный», с сыпучим веществом серо-зеленого цвета, общей массой более 200 грамм.

По результатам экспертизы установлено, что предъявленное на исследование вещество является бездымным порохом промышленного изготовления и относятся к взрывчатым веществам метательного действия.

В ходе опроса местный житель признал свою вину в содеянном и пояснил, что раньше был охотником. После аннулирования лицензии на оружие продолжил хранить порох, хотя и знал, что это противозаконно.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание на срок до восьми лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полиция напоминает: лицо, добровольно сдавшее оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождается от уголовной ответственности в соответствии с законодательством. Добровольной сдачей считается выдача лицом вышеуказанных предметов вооружения по собственной воле или сообщение органам власти о месте их нахождения при реальной возможности дальнейшего хранения, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО