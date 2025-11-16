Я нашел ошибку
Главные новости:
Загорелся частично расселенный дом. Огонь охватил территорию площадью 150 квадратных метров.
Во время пожара на улице Никитинской в Самаре погиб 89-летний мужчина
Мужчина пояснил, что раньше был охотником. После аннулирования лицензии на оружие продолжил хранить порох, хотя и знал, что это противозаконно.
В Кинель-Черкасском районе у мужчины изъяли больше 200 грамм пороха
Губернатор Кубани Кондратьев: осетр может снова стать промысловой рыбой
Губернатор Кубани Кондратьев: осетр может снова стать промысловой рыбой
Пенсионера убедили срочно передать деньги курьеру.
У 86-летнего тольяттинского пенсионера мошенники похитили 200 000 рублей
Министр провёл расширенный штаб по строительству метро.
Минстрой СО: станция метро "Театральная" достигла 95% строительной готовности
Кирилл Печенин в матче против сборной Дании вышел в стартовом составе сборной Беларуси и провел на поле весь матч.
Защитник «Крыльев Советов» Кирилл Печенин сыграл в матче против сборной Дании
Несколько сотен самбистов, юношей и девушек, провели поединки в различных категориях. Турнир прошел в самарском спорткомплексе «Маяк».
В Самаре состоялись соревнования, посвященные Всероссийскому дню самбо
Сбои в работе интернета в регионах РФ "Ростелеком" объяснил аварией
Сбои в работе интернета в регионах РФ "Ростелеком" объяснил аварией
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.13
0.53
EUR 95.1
1.4
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Кинель-Черкасском районе у мужчины изъяли больше 200 грамм пороха

16 ноября 2025 14:55
75
Мужчина пояснил, что раньше был охотником. После аннулирования лицензии на оружие продолжил хранить порох, хотя и знал, что это противозаконно.

Сотрудникам Отдела МВД России по Кинель-Черкасскому району поступила оперативная информация о причастности 52-летнего местного жителя к незаконному хранению взрывчатых веществ. Оперативники выехали по месту жительства мужчины.

Полицейские, проверяя информацию, провели осмотр частного дома и придомовой территории, в ходе которого обнаружили и изъяли в надворной постройке металлическую банку с надписью «Порох охотничий бездымный», с сыпучим веществом серо-зеленого цвета, общей массой более 200 грамм.

По результатам экспертизы установлено, что предъявленное на исследование вещество является бездымным порохом промышленного изготовления и относятся к взрывчатым веществам метательного действия.

В ходе опроса местный житель признал свою вину в содеянном и пояснил, что раньше был охотником. После аннулирования лицензии на оружие продолжил хранить порох, хотя и знал, что это противозаконно.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание на срок до восьми лет лишения свободы.   В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полиция напоминает: лицо, добровольно сдавшее оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождается от уголовной ответственности в соответствии с законодательством. Добровольной сдачей считается выдача лицом вышеуказанных предметов вооружения по собственной воле или сообщение органам власти о месте их нахождения при реальной возможности дальнейшего хранения, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

 

Теги: Уголовное дело

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Пенсионера убедили срочно передать деньги курьеру.
16 ноября 2025, 14:29
У 86-летнего тольяттинского пенсионера мошенники похитили 200 000 рублей
Пенсионера убедили срочно передать деньги курьеру. Происшествия
61
В отношении директора возбуждено уголовное дело.
14 ноября 2025, 20:02
В Самарской области директор строительной организации свыше двух месяцев не платил зарплату сотруднику
В отношении директора возбуждено уголовное дело. Происшествия
1503
Фигурантка надеялась таким образом скрыть документацию от сотрудников правоохранительных органов и избежать ответственности за мошенничество при поставке медицинского оборудования по завышенной цене.
14 ноября 2025, 19:19
В Самаре финансовый директор организации, подозревается в даче взятки
Фигурантка надеялась таким образом скрыть документацию от сотрудников правоохранительных органов и избежать ответственности за мошенничество при поставке... Закон
1400
В центре внимания
В ходе визита состоялась рабочая встреча губернатора с главой муниципального образования городской округ Снежное ДНР Сергеем Ермаковым.
15 ноября 2025  18:07
Вячеслав Федорищев посетил город Снежное ДНР
911
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
14 ноября 2025  17:05
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
1389
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
14 ноября 2025  15:55
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
1310
Когда в Самаре откроют загородную часть магистрали Центральной
14 ноября 2025  14:46
Когда в Самаре откроют загородную часть магистрали Центральной
1360
Результатом встречи стали конкретные рекомендации по реализации инициатив бизнеса.
14 ноября 2025  13:09
Состоялась рабочая встреча губернатора Вячеслава Федорищева с предпринимателями региона
1382
Весь список