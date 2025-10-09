В Чапаевске молодая мать подозревается в систематическом избиении своих малолетних детей

93

В ходе мониторинга соцмедиа выявлены публикации, в которых сообщается о том, что молодая женщина, проживающая в городе Чапаевске, систематически бьет своих малолетних детей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Истязание, совершенное в отношении двух и более лиц, являющихся заведомо несовершеннолетними".

В настоящее время подозреваемую допрашивает следователь.

Трое малолетних детей изъяты из семьи и помещены в медицинское учреждение.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.