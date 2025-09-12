Я нашел ошибку
Каждый из оркестров-участников фестиваля также представит свою концертную программу на сценах городских домов культуры и концертных залов.
14 духовых оркестров примут участие во Всероссийском фестивале «На сопках Маньчжурии» в Самаре
Каждый человек может оказаться свидетелем несчастного случая, и именно простые знания первой помощи способны сохранить жизнь до приезда специалистов.
МЧС СО: знание первой помощи — ключ к спасению жизни
Между группой подростков и двумя несовершеннолетними местными жителями произошел конфликт.
В Чапаевске группа подростков, обвиняемых в хулиганстве, предстанут перед судом
Он служит в 15 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда.
Лучшим пожарным региона стал Александр Хапин из Новокуйбышевска
Профильные службы просят горожан и гостей Самары бережно относиться ко всем элементам обустройства и соблюдать чистоту.
22 дополнительные туалетные кабины будут работать в выходные площади Куйбышева и в Струковском саду
Многие люди для снятия головной боли используют спазмолитики. Однако они дают лишь кратковременное облегчение, но не убирают причину.
Эксперт СамГМУ: «Мигрень – одно из самых распространенных неврологических заболеваний в мире»
Координирует работу общественных наблюдателей Общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами в Самарской области.
Общественные наблюдатели: в губернии выборы проходят в спокойном режиме
Третий раз подряд, но теперь лишь на 1 процентный пункт.
ЦБ снизил ключевую ставку до 17%
В Чапаевске группа подростков, обвиняемых в хулиганстве, предстанут перед судом

12 сентября 2025 18:17
122
Между группой подростков и двумя несовершеннолетними местными жителями произошел конфликт.

Сотрудниками следственного отдела Чапаевска завершено расследование уголовного дела в отношении группы подростков, обвиняемых по статье "Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам и угрозой его применения, группой лиц".

По версии следствия, 18 октября 2024 года вечером между группой подростков и двумя несовершеннолетними местными жителями произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений и взаимных оскорблений, в ходе которого обвиняемые, применяя насилие к потерпевшим, заставили последних принести публичные извинения, после чего нанесли им несколько ударов в область расположения жизненно важных органов. Данные преступные действия один из обвиняемых фиксировал на телефон в целях последующего размещения в сети «Интернет».

В ходе расследования уголовного дела следователями проведен значительный объем следственных действий, в том числе допросы несовершеннолетних обвиняемых и потерпевших, очные ставки, получены заключения медицинских экспертиз.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:  пресс-служба СУ СКР СО

 

Теги: Уголовное дело

