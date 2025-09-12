В Чапаевске группа подростков, обвиняемых в хулиганстве, предстанут перед судом

122

Сотрудниками следственного отдела Чапаевска завершено расследование уголовного дела в отношении группы подростков, обвиняемых по статье "Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам и угрозой его применения, группой лиц".

По версии следствия, 18 октября 2024 года вечером между группой подростков и двумя несовершеннолетними местными жителями произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений и взаимных оскорблений, в ходе которого обвиняемые, применяя насилие к потерпевшим, заставили последних принести публичные извинения, после чего нанесли им несколько ударов в область расположения жизненно важных органов. Данные преступные действия один из обвиняемых фиксировал на телефон в целях последующего размещения в сети «Интернет».

В ходе расследования уголовного дела следователями проведен значительный объем следственных действий, в том числе допросы несовершеннолетних обвиняемых и потерпевших, очные ставки, получены заключения медицинских экспертиз.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО