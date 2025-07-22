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Тольяттинка обвиняется в незаконной организации азартных игр

22 июля 2025 17:39
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Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Тольятти завершено расследование уголовное дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в незаконной организации азартных игр

Сегодня 16:35

Следователем следственного отдела по Автозаводскому району следственного управления СК России по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).

По данным следствия, не позднее января 2025 года обвиняемая организовывала и проводила азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны в помещении, расположенном на улице Дзержинского в городе Тольятти.

В ходе проведения обыска по месту организации незаконных азартных игр были обнаружены предметы, с помощью которых осуществлялся выход в сеть Интернет для проведения азартных игр, компьютеры, маршрутизаторы, а также другие предметы, имеющие значение для следствия.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

Теги: Тольятти Уголовное дело

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