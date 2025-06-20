Тольяттинец задержан за организацию убийства нескольких человек

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В Тольятти задержали жителя Самарской области. Он подозревается в организации приготовления к убийству нескольких человек.

"В начале июня полицейские получили оперативную информацию о том, что житель села Верхнее Санчелеево из корыстных побуждений решил расправиться со своей бывшей супругой, ее братом и знакомым. Для этого он нашел исполнителя преступления, который уже имел судимость за убийство. Злоумышленник рассказал о распорядке дня будущих жертв и маршрутах их передвижения. Кроме того, мужчина приобрел и передал киллеру переделанный в боевое оружие травматический пистолет, патроны к нему. За исполнение заказа фигурант пообещал заплатить 7 млн рублей", - комментирует Ирина Волк.

Оперативники инсценировали убийство женщины и ее знакомого, сделав соответствующие постановочные фото. Во время обмена снимков на деньги заказчик был задержан полицейскими при содействии сотрудников Росгвардии. Подозреваемый доставлен в СУ СК России по Самарской области для проведения необходимых действий в рамках расследования уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьями 30, 33 и 105 УК РФ, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.