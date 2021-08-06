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Тольяттинец избил чужую собаку и выбросил в мусоропровод

6 августа 2021 17:26
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Полицейские возбудили уголовное дело по факту жестокого обращении с животным

В одном из пабликов соцсети была выявлена публикация о том что, житель Тольятти в своей квартире нанес серьезные травмы чужой собаке.

Полицейские провели проверку.

Участковые опросили соседей и очевидцев происшествия и вышли на мужчину, о котором шла речь в публикации. Его доставили в отдел полиции для разбирательства. 

В ходе опроса мужчина пояснил, что вместе с семьей во дворе дома выгуливал свою собаку. Когда они собрались уходить домой к ним подбежала чужая,  потерявшаяся собака, которую семья решила забрать к себе.

"По словам подозреваемого, уже в квартире собака укусила за палец его жену, на что он отреагировал агрессивно, нанес ей удары железным прутом, а затем выбросил в мусоропровод. Соседи многоквартирного дома, которые стали очевидцами произошедшего, обратились за помощью в стационар для животных. Они доставили раненое животное в ветклинику на осмотр к врачу, где ему была оказана помощь", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД СО.

Нашлась и  владелица собаки. Девушка обратилась к стражам порядка с просьбой привлечь к ответственности мужчину, который жестоко обратился с ее собакой.  

В отношении мужчины по статье «Жестокое обращение с животными», возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Подозреваемый полностью признал свою вину.

 

Фото:   pixabay

 

Теги: избил собаку тольяттинец уголовное дело

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