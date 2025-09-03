Судом вынесен приговор по факту кражи из производственного цеха в Волжском районе

160

В апреле прошлого года в дежурную часть Отдела МВД России по Волжскому району за помощью обратилась 33-летняя местная жительница, которая сообщила сотрудникам полиции о хищении имущества из принадлежащего ей производственного цеха, расположенного в одном из садово-дачных товариществ пгт. Смышляевка, стоимостью 178 тысяч рублей.

Полицейские установили, что злоумышленники проникли на территорию участка через забор, а в саму постройку - разбив оконное стекло кирпичом. Предположив, что похищенное имущество вывозилось на автомобиле, оперативники изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения, проверили владельцев автотранспорта, проезжающих в период кражи рядом с местом происшествия.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий при проверке мест возможного сбыта похищенного и лиц, ранее привлекавшихся к ответственности за имущественные преступления, оперативники получили информацию, что к хищению возможно причастны жители Самарской области, ранее неоднократно судимые за различные преступления.

Полицейские задержали и доставили мужчин в территориальное отделение внутренних дел для выяснения обстоятельств произошедшего.

В ходе допроса в качестве подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п.а,б ч.2 ст.158 УК РФ (кража группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение), задержанные 1986, 1993 и 1993 годов рождения дали подробные признательные показания: во время распития спиртных напитков один из мужчин предложил заработать «легкие деньги» и совершить кражу из цеха, откуда его недавно уволили. В состоянии алкогольного опьянения, они проникли на дачный участок, забрали строительный инструмент и два ноутбука. Похищенное имущество злоумышленники сбыли на рынке, а вырученные деньги разделили и потратили на собственные нужды.

Следственным отделом Отдела МВД России по Волжскому району уголовное дело расследовано и направлено в суд.

Волжский районный суд Самарской области признал достаточными доказательства, собранные сотрудниками полиции, для вынесения фигурантам обвинительного приговора. Старшему из злоумышленников назначено наказание в виде принудительных работ на срок 2 года с удержанием 10% заработанной платы в доход государства, еще двум по 360 и 400 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО