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Суд Москвы вынес обвинительный приговор мужчинам, которые избили заступившегося за девушку пассажира метро

14 марта 2023 18:06
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Инцидент произошел 4 октября 2021 года. Трое мужчин в возрасте от 21 до 26 лет избили 25-летнего жителя Воронежской области Романа Ковалева.

Измайловский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор трем мужчинам, которые в 2021 году избили заступившегося за девушку пассажира метро. Об этом 14 марта «Известиям» сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

На скамье подсудимых находились Магамаали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков. Суд признал их виновными по статьям «Покушение на убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений»),«Оскорбление представителя власти», «Угроза и применение насилия» и «Угроза убийством».

Суд назначил Ханмагомедову наказание в виде 12 лет лишения свободы с отменой условного наказания по предыдущему приговору суда, Мусалаеву — 11 лет лишения свободы, Залибекову — 8 лет 6 месяцев лишения свободы. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

Инцидент произошел 4 октября 2021 года. Трое мужчин в возрасте от 21 до 26 лет избили 25-летнего жителя Воронежской области Романа Ковалева. Нападение произошло после словесной перепалки в вагоне метро.

Как рассказала пассажирка электропоезда, нарушители вели себя агрессивно, они начали приставать и сгонять женщин с мест. Она уточнила, что в драку мужчины полезли, когда один из пассажиров заметил, что «обзывать девушку из-за брекетов неприлично». Залибеков кричал находившимся рядом пассажирам, что если кто-то попытается помочь потерпевшему, его также ждет жестокое избиение.

По данным следствия, после совершения преступления соучастники пытались скрыться с места происшествия, но были задержаны сотрудниками полиции за пределами станции. При этом они пытались оказать сопротивление.

В результате происшествия Ковалев получил переломы лицевой кости и носа, а также ушибы. Мужчину госпитализировали. Председатель СК Александр Бастрыкин предложил представить потерпевшего к награде — вручить ему ведомственную медаль «Доблесть и отвага».

 

Фото:   ru.freepik.com

Теги: Уголовное дело

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