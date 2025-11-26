Я нашел ошибку
Глава региона отметил, что в условиях регулярных атак вражескими БПЛА ключевой задачей является обеспечение безопасности населения и объектов критической инфраструктуры.
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба
Всего на месте пожара работали 16 человек личного состава, на тушение были поданы 3 ствола «Б», созданы 2 звена газодымозащитной службы.
В селе Троицкое сегодня загорелись сарай с автомобилем внутри и баня
Судебной экспертизой установлено, что местная жительница страдает психическим заболеванием, в связи с чем не осознавала общественно опасного характера своих действий.
В Шенталинском районе женщину, убившую своего мужа, могут отправить на принудительное лечение
Тарасова извинилась перед своими зрителями и попросила суд о мягком наказании по делу о контрабанде наркотиков.
Суд назначил Аглае Тарасовой наказание в виде 3 лет условно и штрафа в 200 тыс. рублей
Большинство нарушений работы желудочно-кишечного тракта можно предотвратить или значительно смягчить, если вовремя обратить внимание на факторы риска и свои привычки.
Самарский врач-гастроэнтеролог: 7 основных факторов риска развития нарушений ЖКТ
Лидерами в составе самарской команды сегодня стали Сабина Абайдуллина - 28 очков и Юлия Полуянова - 14 очков.
Спортсменки БК «Самара» одержали победу над новосибирским «Динамо» 
Они позволяют проводить полный спектр ультразвуковых исследований, включая обследования в педиатрии, гинекологии, кардиологии, урологии и ангиологии.
Сызранская больница получила два современных аппарата ультразвуковой диагностики экспертного класса
ФАП обеспечит доступность первичной помощи для более чем 100 жителей деревни и работников местного фермерского производства.
В деревне Карабикулово Шенталинского района ведется строительство современного ФАПа
Суд назначил Аглае Тарасовой наказание в виде 3 лет условно и штрафа в 200 тыс. рублей

112
Тарасова извинилась перед своими зрителями и попросила суд о мягком наказании по делу о контрабанде наркотиков.

Суд признал виновной и назначил наказание - 3 года условно и штраф 200 тыс. рублей актрисе Аглае Тарасовой по делу о контрабанде наркотиков. Об этом 26 ноября сообщает корреспондент «Известий» из зала Домодедовского суда Подмосковья.

Ранее прокурор запросил для Тарасовой 3,5 года условно. Свою вину Тарасова полностью признала.

В этот же день Тарасова извинилась перед своими зрителями и попросила суд о мягком наказании по делу о контрабанде наркотиков. Также актриса пожертвовала 200 тыс. рублей на лечение наркозависимых детей. По словам ее адвоката, Тарасова направила два платежа по 100 тыс. рублей, которые, как предполагается, будут предназначены для лечения пациентов и профилактических бесед.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Уголовное дело

