Суд назначил Аглае Тарасовой наказание в виде 3 лет условно и штрафа в 200 тыс. рублей

Суд признал виновной и назначил наказание - 3 года условно и штраф 200 тыс. рублей актрисе Аглае Тарасовой по делу о контрабанде наркотиков. Об этом 26 ноября сообщает корреспондент «Известий» из зала Домодедовского суда Подмосковья.

Ранее прокурор запросил для Тарасовой 3,5 года условно. Свою вину Тарасова полностью признала.

В этот же день Тарасова извинилась перед своими зрителями и попросила суд о мягком наказании по делу о контрабанде наркотиков. Также актриса пожертвовала 200 тыс. рублей на лечение наркозависимых детей. По словам ее адвоката, Тарасова направила два платежа по 100 тыс. рублей, которые, как предполагается, будут предназначены для лечения пациентов и профилактических бесед.

