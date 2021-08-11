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Собрала на корм коровам: до десяти лет тюрьмы грозит пенсионерке за хранение дикой конопли

11 августа 2021 17:38
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По словам местных, эта трава растет повсюду и никто ее не косит.

До десяти лет тюрьмы грозит пенсионерке из Воронежской области за хранение дикой конопли, которой она собиралась кормить коров. По словам местных, эта трава растет повсюду и никто ее не косит. С начала года в регионе возбудили больше тысячи дел по наркотическим статьям. РИА Новости разбиралось в ситуации.

"Успокоительное для коров"

В марте домой к 71-летней Любови Потаповой и ее сыну Виктору пришли сотрудники уголовного розыска. Сказали, что ищут украденные аккумуляторы.

"С ними были понятые не из нашего села, которые выглядели как типичные наркоманы. Я удивилась. Какие еще аккумуляторы — от телефона, что ли? — вспоминает она в беседе с РИА Новости.

Батареи не нашли, зато в сарае увидели пучок конопли. Любовь Александровна говорит, что сорвала его для коров еще прошлым летом.

"Десять телок должны были телиться, а конопля их успокаивает. Был случай, когда на отеле пришлось зарезать двух коров, но в этот раз все обошлось. Поэтому никто пучок не трогал. Он был с корнями по полметра, веревочкой перевязанный. Я и забыла, что он там лежит", — объясняет Потапова.

О необычном методе успокоения животных пенсионерка, по ее словам, узнала из советской энциклопедии лекарственных растений. К этому народному средству прибегала еще ее бабушка, добавляет она.

Такие объяснения оперативников не устроили. В хранении наркотиков заподозрили сына Потаповой. "Потом и прокурор настаивал, что надо его привлечь. Я им была неинтересна", — продолжает собеседница.

Но показаний она не изменила и стала обвиняемой по статье "Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере". Наказание — до десяти лет лишения свободы.

Взяли подписку о невыезде. Об окончании расследования не уведомляли и в суд не вызывали. На запрос РИА Новости региональное МВД к моменту публикации не ответило.

"Конопля сплошь и рядом"

По словам пенсионерки, дикая конопля в Новохоперском районе растет повсеместно — на полях, в подлесках и нередко прямо на участках у местных жителей.

"Я к соседу пошла, он овец разводит. Вижу — куст. Предупредила его. Не знаю, выдернул ли. У нас это совсем не диковинка. Конопля сплошь и рядом. В отстойнике сахарного завода — целые заросли", — говорит она.

Люди возмущены уголовным преследованием Потаповой. По их мнению, уничтожением дикорастущей конопли должны заниматься региональные власти.

Бороться с дикой марихуаной по закону полагается владельцам или пользователям земли. Если территория в государственной или муниципальной собственности, это обязанность чиновников. Но за бездействие им грозит только штраф от пяти до десяти тысяч рублей. Да и до реального наказания доходит редко: полицейские выдают предписание и лишь при его неисполнении привлекают к административной ответственности.

Рушит судьбы

"Пенсионеров-огородников время от времени привлекают к ответственности: кто-то срывал траву, чтобы накормить кроликов, а кто-то — чтобы успокоить телят, — комментирует ситуацию правозащитник Арсений Левинсон, специализирующийся на уголовных делах по наркотическим статьям. — За куст конопли судят как участников наркобизнеса. Лишь бы повысить раскрываемость и показать успехи по службе. Были случаи, когда оперативники специально караулили людей в поле, где росла конопля".

По словам юриста, такие инциденты чаще всего лишь формально подпадают под статью Уголовного кодекса.

Фото из открытых источников

Теги: конопля корм коровам пенсионерка уголовное дело

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