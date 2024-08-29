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СК России возбудил уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего замминистра обороны РФ Павла Попова

29 августа 2024 15:46
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Уголовное дело связано с парком «Патриот».

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего замминистра обороны РФ Павла Попова, оно связано с парком «Патриот». Об этом 29 августа сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, пишут "Известия".

По данным следствия, с 2021 по 2024 год Попов получал финансовые блага, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот».

Уточнялось, что он действовал совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замначальником главного управления инновационного развития МО РФ генерал-майором Владимиром Шестеровым, которые ранее были привлечены к уголовной ответственности.

Кроме того, он привлекал принудительным путем руководителей коммерческих организаций, которые имели договорные отношения с парком к работам, не оплачивая их.

После постройки загородного дома он продолжил обеспечение обслуживания участка площадью около 3 га за счет парка.

Помимо указанного участка в собственности Попова и членов его семьи находятся объекты недвижимости в престижных районах Москвы, Московской области и Краснодарского края, их общая стоимость оценивается в 500 млн рублей.

Законность приобретения указанного имущества также проверяется в рамках уголовного дела.

Теги: Уголовное дело

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