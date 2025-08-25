Самарский предприниматель обвиняется в мошенничестве в отношении 20 клиентов 

209

Следователем специализированного следственного отдела по расследованию преступлений, совершенных с использованием информационно – телекоммуникационных технологий, следственного управления Управления МВД России по г. Самаре предъявлено обвинение 36-летнему бизнесмену в совершении серии мошенничеств.

В рамках расследования уголовного дела сотрудниками органов внутренних дел установлены и признаны потерпевшими 20 граждан. В качестве доказательств противоправной деятельности, следствием изъято большое количество документации, которая изучена, проанализирована и приобщена к уголовному делу.

В ходе предварительного следствия установлено, что индивидуальный предприниматель ранее занимался обслуживанием кондиционеров. В ноябре 2023 года он решил сменить род деятельности и начал оказывать услуги по замеру и изготовлению мебели.

Для продвижения нового бизнеса он зарегистрировался на разных платформах в сети Интернет и активно предлагал изготовление, доставку и монтаж мебели по заниженной стоимости. После получения отклика на объявление, к клиенту выезжал специалист, который осуществлял замеры. Клиент заключал договор и осуществлял предоплату на банковские карты физических лиц либо наличными.

Покупатели мебели, как позже рассказывали они следователю, до заключения договора поверхностно изучали отзывы о фирме и не обращали внимания на отсутствие негативных или нейтральных впечатлений о работе фирмы, а также на отсутствие офисов на территории Самарской области.

С ростом объема заказов предприниматель перестал справляться с изготовлением деталей в срок. В попытке решить проблему бизнесмен продолжал принимать новые заказы, рассчитывая направить их на оплату предыдущих обязательств. Однако данная схема оказалась неэффективной, и предприниматель прекратил общение с клиентами.

Полицейскими установлено, что от противоправных действий бизнесмена пострадали 20 жителей Самары и Тольятти. Общий ущерб от мошеннических действий фигуранта составил более 1 600 000 рублей.

Предприниматель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, полностью признал вину, выразил раскаяние и обязался возместить материальный ущерб. В настоящее время фигуранту вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Во время предварительного расследования частичное возмещение ущерба получили 10 потерпевших — суммы от 1000 до 8000 рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО