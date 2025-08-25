Самарский предприниматель обвиняется в мошенничестве в отношении 20 клиентов 

Я нашел ошибку
Главные новости:
В чате работает команда опытных высококвалифицированных медицинских психологов, которые оказывают бесплатные медико-психологические консультации по различным тревожным состояниям.
Продолжает работу единый федеральный чат Комитета семей воинов Отечества по оказанию медико-психологической поддержки семьям и участникам СВО
Главная задача — перевести работу системы профилактики с неблагополучными семьями из режима контроля в режим помощи и поддержки.
Более 150 семей региона преодолели трудную жизненную ситуацию благодаря спецпроекту «Вызов»
Ребята признались, что стали с еще большим уважением относится к тяжелой, но такой важной службе пожарного - спасателя.
В детском лагере "Лесная сказка" провели День безопасности
Самарцы  увидят уникальные кадры  синематографа эпохи модерна.
В День российского кино кинотеатр «Художественный»  покажет, что смотрели зрители в синематографе в начале ХХ столетия
Пострадали 5 человек.
В Волжском районе на автодороге «Самара – Б. Глушица» столкнулись три автомобиля
Кинотеатр под открытым небом «Филин» буквально на один вечер станет подмостками для своеобразного «Театрального ковчега».
САТОБ: презентация 95-го юбилейного сезона «Театральный ковчег» на набережной
Главная цель фестиваля – поиск и поддержка новых талантов и самородков, сохранение и развитие национальных традиций и популяризация музыкального профессионального и самодеятельного творчества.
25 августа Самарская область отмечает праздник – День Баяна
На днях специалисты службы санавиации эвакуировали из Нефтегорского района женщину, серьезно пострадавшую в ДТП.
В этом году в регионе выполнено 110 вылетов на санитарном вертолете
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.75
0.5
EUR 93.63
0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
САТОБ: презентация 95-го юбилейного сезона «Театральный ковчег» на набережной
Расписание кинотеатра "Филин" на эту неделю
В регионе стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Трафарет»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарский предприниматель обвиняется в мошенничестве в отношении 20 клиентов 

25 августа 2025 12:02
209
Клиенты при заключении договора с незнакомцем на изготовление мебели осуществляли предоплату, после чего «бизнесмен» прекращал общение.

Следователем специализированного следственного отдела по расследованию преступлений, совершенных с использованием информационно – телекоммуникационных технологий, следственного управления Управления МВД России по г. Самаре предъявлено обвинение 36-летнему бизнесмену в совершении серии мошенничеств.

В рамках расследования уголовного дела сотрудниками органов внутренних дел установлены и признаны потерпевшими 20 граждан. В качестве доказательств противоправной деятельности, следствием изъято большое количество документации, которая изучена, проанализирована и приобщена к уголовному делу.

В ходе предварительного следствия установлено, что индивидуальный предприниматель ранее занимался обслуживанием кондиционеров. В ноябре 2023 года он решил сменить род деятельности и начал оказывать услуги по замеру и изготовлению мебели.

Для продвижения нового бизнеса он зарегистрировался на разных платформах в сети Интернет и активно предлагал изготовление, доставку и монтаж мебели по заниженной стоимости. После получения отклика на объявление, к клиенту выезжал специалист, который осуществлял замеры. Клиент заключал договор и осуществлял предоплату на банковские карты физических лиц либо наличными.

Покупатели мебели, как позже рассказывали они следователю, до заключения договора поверхностно изучали отзывы о фирме и не обращали внимания на отсутствие негативных или нейтральных впечатлений о работе фирмы, а также на отсутствие офисов на территории Самарской области.

С ростом объема заказов предприниматель перестал справляться с изготовлением деталей в срок. В попытке решить проблему бизнесмен продолжал принимать новые заказы, рассчитывая направить их на оплату предыдущих обязательств. Однако данная схема оказалась неэффективной, и предприниматель прекратил общение с клиентами.

Полицейскими установлено, что от противоправных действий бизнесмена пострадали 20 жителей Самары и Тольятти. Общий ущерб от мошеннических действий фигуранта составил более 1 600 000 рублей.

Предприниматель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, полностью признал вину, выразил раскаяние и обязался возместить материальный ущерб. В настоящее время фигуранту вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Во время предварительного расследования частичное возмещение ущерба получили 10 потерпевших — суммы от 1000 до 8000 рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

Теги: Самара Уголовное дело

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Курьеру с паролем «Вишня» женщина отдала более миллиона рублей.
25 августа 2025, 09:31
Мошенники придумали целую детективную историю, чтобы выманить деньги у самарчанки
Курьеру с паролем «Вишня» женщина отдала более миллиона рублей. Общество
608
В течение прошлого года мужчина заключил фиктивные договоры с 191 гражданином стран ближнего зарубежья, прибывшим в Самару в поисках работы.
24 августа 2025, 10:52
Самарец 4 года проведет в колонии  за организацию незаконной миграции
В течение прошлого года мужчина заключил фиктивные договоры с 191 гражданином стран ближнего зарубежья, прибывшим в Самару в поисках работы. Закон
495
Решением суда они лишены свободы.
22 августа 2025, 19:36
Бывший руководитель департамента градостроительства Самары и его брат признаны виновными в коррупционных преступлениях
Решением суда они лишены свободы.   Закон
1138
В центре внимания
В Самаре на набережной прошел «ВолгаФест-2025»: ФОТО
25 августа 2025  09:56
В Самаре на набережной прошел «ВолгаФест-2025»: ФОТО
276
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа.
22 августа 2025  13:00
День флага: Вячеслав Федорищев наградил спецназовцев и передал дроны на СВО
609
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
925
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
921
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
1254
Весь список