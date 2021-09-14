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Самарские приставы: как записаться на прием

14 сентября 2021 12:48
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Самарские приставы: как записаться на прием

Записаться на прием к судебным приставам жители Самарской области могут легко и просто через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ - https://www.gosuslugi.ru/).  Для осуществления записи на прием к должностным лицам, необходимо авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (https://esia.gosuslugi.ru/idp/rlogin?cc=bp), выбрать регион — Самарская область, структурное подразделение Управления, должностное лицо, выбрать дату и время записи, указать причину обращения и внести свои персональные данные.

    При этом взаимодействие с сотрудниками ведомства возможно также и в телефонном формате. Для этого необходимо позвонить по номеру: 8 (846) 263-65-65. Уточнить у сотрудников группы телефонного обслуживания информацию о мерах принудительного исполнения, примененных в отношении них, задать вопросы о записи на личный прием или любые другие, находящимся в компетенции Службы судебных приставов можно с 9.00 до 18.00 с понедельника по четверг и с 9.00 до 16.45 в пятницу. Обеденный перерыв с 13:00 до 13:45.

Если же заявитель считает, что решить его вопрос в телефонном формате нельзя, а ждать, когда наступит приемный день, он не может, то можно обратиться к дежурному сотруднику без предварительной записи в любой будний день. 

Теги: Госуслуги судебные приставы

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