Самарец за незаконную игорную деятельность ответит перед судом

Следственным отделом по Советскому Самары завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого по статье "Незаконные организация и проведение азартных игр".



Уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Самарской области.



По версии следствия, в ноябре 2024 года фигурант в нежилом помещении, расположенном Советском районе города Самары, осуществлял незаконную организацию и проведение азартных игр вне игорной зоны с использованием игрового оборудования.



В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: СУ СКР СО