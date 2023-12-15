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Судебные приставы обязали собственника вернуть помещение в прежний вид.
Самарец сделал перепланировку в своей квартире и повредил фасад дома
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Самарец сделал перепланировку в своей квартире и повредил фасад дома

15 декабря 2023 17:25
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Судебные приставы обязали собственника вернуть помещение в прежний вид.

Мужчина, являясь собственников квартиры, сделал в ней перепланировку, тем самым не просто нарушив права других жильцов дома, но и повредив фасад здания. Судебные приставы Красноглинского района  Самары обязали собственника вернуть помещение в прежний вид.

Сначала мужчина добился, чтобы его квартиру перевели из жилого в нежилое помещение. После этого собственник приступил к работам: демонтировал стены, возвел крыльцо, разрушил кирпичные кладки под оконным проемом и установил козырек на фасаде дома. Результатом такого ремонта стало образование трещин в соседних квартирах, частичное разрушение фасада здания. Кроме того, работы были выполнены без соответствующей технической документации. Жителей, возмущенных перепланировкой помещения, поддержал суд.

Исполнительное производство было возбуждено в отделении судебных приставов Красноглинского района  Самары. Сотрудники Службы установили срок для добровольного исполнения решения суда. Согласно нему собственник обязан демонтировать крыльцо, козырек, произвести работы по восстановлению стен, кладок, окна. Однако эти работы в срок произведены не были. Тогда судебный пристав ограничил мужчину в вправе выезда за пределы Российской Федерации, а также вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

В результате принятых мер мужчина приступил к возвращению зданию прежнего вида. Выход судебного пристава на место показал, что решение суда исполнено в полном объеме.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУФССП России по Самарской области

Теги: Самара Судебные приставы

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