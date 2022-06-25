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Наркотик он приобрел без цели сбыта.
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Самарец проведет 4 года в колонии за незаконное приобретение и хранение героина

25 июня 2022 20:36
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Наркотик он приобрел без цели сбыта.

Мужчина получил информацию о местонахождении наркотика через Интернет. Проследовав по указанному адресу, он нашел «закладку» и спрятал запрещенное вещество в брюках.

Через некоторое время  его задержали сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков. При личном досмотре полицейские обнаружили и изъяли 3 свертка с героином, массой почти 3 грамма.

Вину в приобретении и хранении наркотика самарец признал полностью. По данным сотрудников полиции, мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотиков.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Суд признал мужчину виновным в совершении данного преступления и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

 

Теги: Уголовное дело

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