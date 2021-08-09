Самарец избил до смерти собутыльника

91

Куйбышевским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении самарца, подозреваемого в убийстве.

4 августа ночью, в ходе ссоры при совместном распитии спиртных напитков, подозреваемый нанес собутыльнику несколько ударов различными предметами в область головы и шеи. Потерпевший от полученных травм скончался.

Затем, чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый выбросил тело мужчины из окна второго этажа жилого дома.

В настоящее время подозреваемый задержан и заключен под стражу.

Фото: СУ СК СО