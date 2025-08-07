Ранее судимая за аналогичное преступление  тольяттинка вновь незаконно поставила на миграционный учет 5 иностранцев

Я нашел ошибку
В распоряжении предприятия 35 вагонов, из них сформировано 8 четырехвагонных составов.
Иван Носков посетил муниципальное предприятие «Самарский метрополитен»
Для экономии расходов на коммунальные услуги «РКС-Самара» рекомендуют своим абонентам установить и использовать приборы учёта воды.
"РКС-Самара" рассказали, как уменьшить расходы на коммунальные услуги
В рамках встречи ребятам рассказали о важности занятий спортом и познакомили с профессией сотрудника органов внутренних дел.
Полицейские и общественники совместно с «Движение Первых» провели мероприятие для юных жителей региона
Ветеран СВО вручную изготавливает кошельки, ключницы, обложки для паспорта, ремни, браслеты и другие изделия.
Служба занятости Самарской области помогла ветерану СВО открыть производство кожаных изделий
Особой страницей её биографии стал Международный фестиваль «Кино-детям», которым она бессменно руководила на протяжении 28 лет.
Ушла из жизни Ольга Стась, которая стояла у истоков создания самарской киностудии «Волга-фильм»
Тамирлан поет с 10 лет, учился в Детской школе искусств №1 у Калмыковой Марины Владимировны. Именно она открыла исполнителю мир музыки и пения.
Среди финалистов 3 сезона песенного конкурса «Родники» наш земляк Тамирлан Дусенбаев
Задержанный признал свою вину и пояснил полицейским, что украденное продал случайным прохожим.
В Жигулёвске задержали мужчину, подозреваемого в серии краж из сетевых магазинов
Водителю назначено наказание в виде 8 месяцев принудительных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года  1 месяц.
В Приволжском  районе осужден мужчина, который повторно сел за руль автомобиля пьяным 
Мероприятия
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Фактура памяти»
Самарцам расскажут о творчестве художника Марселя Дюшана
В Самаре отметят 95-летие Воздушно-десантных войск России
Ранее судимая за аналогичное преступление  тольяттинка вновь незаконно поставила на миграционный учет 5 иностранцев

7 августа 2025 14:46
156
Злоумышленница признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что за свои услуги получила денежное вознаграждение в размере двух тысяч рублей.

Участковые уполномоченные отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти пресекли факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.

По данным полицейских местная жительница 1977 года рождения незаконно поставила на миграционный учет 5 иностранных граждан по месту проживания в квартире многоэтажного дома, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для фактического проживания.

Безработная, ранее судимая за аналогичное преступление  злоумышленница неоднократно предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон.

Она признала вину и пояснила, что за свои услуги получила денежное вознаграждение в размере двух тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

В результате проведенных мероприятий иностранные граждане сняты с миграционного учета по месту пребывания. Это позволит избежать дальнейших нарушений и обеспечит соблюдение миграционного законодательства на территории города.

Работа полицейских по выявлению и пресечению подобных правонарушений продолжается, что способствует поддержанию правопорядка и безопасности в обществе.

Полиция, предупреждает: любое нарушение миграционного законодательства влечет за собой серьезную ответственность. Не поддавайтесь на предложения о фиктивной регистрации и не становитесь соучастниками преступления. При получении подобных противоправных предложений немедленно прекратить любые переговоры, обратитесь в полицию для сообщения о данном факте, сохраняйте все доказательства предложения (переписку, записи разговоров), сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

 

Тольяттинские оперативники задержали мужчину возле многоквартирного дома на одной из улиц города и изъяли у мужчины сверток с наркотическим веществом.
03 августа 2025, 15:04
Тольяттинец приобрел наркотики через Интернет для дальнейшего сбыта через тайники-закладки
Тольяттинские оперативники задержали мужчину возле многоквартирного дома на одной из улиц города и изъяли у мужчины сверток с наркотическим веществом. Закон
670
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
22 июля 2025, 17:39
Тольяттинка обвиняется в незаконной организации азартных игр
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Закон
710
Причиненный ущерб составил более 5 000 рублей.
27 июня 2025, 16:53
Тольяттинец украл из магазина сыр, хлеб и колбасу и все съел
Причиненный ущерб составил более 5 000 рублей. Происшествия
821
9 августа в Самаре отметят День физкультурника
7 августа 2025  13:07
9 августа в Самаре отметят День физкультурника
166
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
7 августа 2025  12:56
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
147
Малый и средний бизнес Самарской области привлёк 800 миллионов рублей на инвестпроекты
7 августа 2025  10:08
Малый и средний бизнес Самарской области привлёк 800 миллионов рублей на инвестпроекты
237
Основной доклад по вопросу представила врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Алена Денисенко.
6 августа 2025  21:28
Ремонт дорог в Самарской области обсудили на оперативном совещании губернатора
363
Один из основных вопросов повестки - выполнение мероприятий в целях безопасного прохождения пожароопасного сезона, готовность районов области к ликвидации возможных возгораний.
6 августа 2025  17:53
Губернатор Федорищев потребовал усилить пожарную безопасность в муниципалитетах
440
