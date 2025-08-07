Ранее судимая за аналогичное преступление  тольяттинка вновь незаконно поставила на миграционный учет 5 иностранцев

156

Участковые уполномоченные отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти пресекли факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.

По данным полицейских местная жительница 1977 года рождения незаконно поставила на миграционный учет 5 иностранных граждан по месту проживания в квартире многоэтажного дома, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для фактического проживания.

Безработная, ранее судимая за аналогичное преступление злоумышленница неоднократно предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон.

Она признала вину и пояснила, что за свои услуги получила денежное вознаграждение в размере двух тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

В результате проведенных мероприятий иностранные граждане сняты с миграционного учета по месту пребывания. Это позволит избежать дальнейших нарушений и обеспечит соблюдение миграционного законодательства на территории города.

Работа полицейских по выявлению и пресечению подобных правонарушений продолжается, что способствует поддержанию правопорядка и безопасности в обществе.

Полиция, предупреждает: любое нарушение миграционного законодательства влечет за собой серьезную ответственность. Не поддавайтесь на предложения о фиктивной регистрации и не становитесь соучастниками преступления. При получении подобных противоправных предложений немедленно прекратить любые переговоры, обратитесь в полицию для сообщения о данном факте, сохраняйте все доказательства предложения (переписку, записи разговоров), сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО