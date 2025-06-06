Полицейские в селе Приволжье в течение суток задержали подозреваемого в краже денег с чужой банковской карты

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В дежурную часть ОМВД России по Приволжскому району поступило сообщение от 40-летнего местного жителя о пропаже банковской карты и списании со счёта около 4000 рублей за покупки, которые он не совершал.

Сотрудники полиции, изучив выписку по банковскому счёту, установили, что списание денежных средств происходило при оплате покупок в нескольких магазинах села Приволжье. Полицейские опросили работников торговых точек, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что к краже может быть причастен ранее судимый местный житель.

Подозреваемого задержали в одном из заброшенных домов села. Мужчина признал свою вину и пояснил, что увидел, как на одной из улиц районного центра из припаркованного автомобиля вышел водитель, оставив дверь незапертой. Заглянув в салон и открыв бардачок, он обнаружил банковскую карту и забрал её. После совершения покупок продуктов и алкоголя в местных магазинах злоумышленник выбросил карту в гаражном массиве. Оперуполномоченные обнаружили и изъяли её на крыше одного из гаражей.

Возбуждено уголовное дело. По ходатайству органа следствия, судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО