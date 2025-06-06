Я нашел ошибку
Главные новости:
Также до конца июня продолжается действие ограничительной меры на улице Литвинова
В Самаре продлено ограничение движения транспорта на участке улицы Каховской
На отдельных локациях дорог подрядная организация уже исправила ряд недочетов – за свой счет переустановила ливневые решетки, заново уложила верхний слой асфальта.
В Самаре проверили качество выполнения ремонта дорог в мкр. Крутые Ключи
В этом году их обладателями стали пять многодетных семей и двое жителей областной столицы, проявившие особое мужество и отвагу.
Самарцев наградили Почетными знаками за заслуги в воспитании детей и самоотверженность
В субботу, 7 июня.
Иван Носков проведет рабочую встречу с жителями Кировского района Самары
В администрации города он будет курировать работу по вопросам специальной военной операции.
Сергей Сибилёв назначен на должность заместителя главы городского округа Самара
Новый маршрут – экотропа «Сказочный борок» проходит в самарской части национального парка «Бузулукский бор».
В Бузулукском бору открылся новый благоустроенный маршрут
Посетителей ждут выступления музыкальных и танцевальных коллективов, конкурсы и тематические викторины, выставки, розыгрыши призов, массовый художественный пленэр для профессионалов и любителей, благотворительные акции, полевая кухня, мастер-классы, лазер
В Струковском Саду пройдет юбилейный фестиваль «Пресса-2025»
Возбуждено уголовное дело.
Полицейские в селе Приволжье в течение суток задержали подозреваемого в краже денег с чужой банковской карты
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.13
0.63
EUR 90.66
1.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Во Всемирный день модерна пройдет лекция о метлахской плитке в Самаре
Баскетбольный клуб «Самара» приглашает на совместные тренировки
В Самаре пройдет бесплатная пешеходная экскурсия по модернизму
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Полицейские в селе Приволжье в течение суток задержали подозреваемого в краже денег с чужой банковской карты

6 июня 2025 16:12
106
Возбуждено уголовное дело.

В дежурную часть ОМВД России по Приволжскому району поступило сообщение от 40-летнего местного жителя о пропаже банковской карты и списании со счёта около 4000 рублей за покупки, которые он не совершал. 

Сотрудники полиции, изучив выписку по банковскому счёту, установили, что списание денежных средств происходило при оплате покупок в нескольких магазинах села Приволжье. Полицейские опросили работников торговых точек, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что к краже может быть причастен ранее судимый местный житель. 

Подозреваемого задержали в одном из заброшенных домов села. Мужчина признал свою вину и пояснил, что увидел, как на одной из улиц районного центра из припаркованного автомобиля вышел водитель, оставив дверь незапертой. Заглянув в салон и открыв бардачок, он обнаружил банковскую карту и забрал её. После совершения покупок продуктов и алкоголя в местных магазинах злоумышленник выбросил карту в гаражном массиве. Оперуполномоченные обнаружили и изъяли её на крыше одного из гаражей. 

Возбуждено уголовное дело. По ходатайству органа следствия, судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО 

Теги: Уголовное дело

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Водитель автобуса, не убедившись в том, что все пассажиры вышли на остановке из автобуса, начал движение и закрыл дверь, зажав руку пожилой пассажирке.  
05 июня 2025, 20:20
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту травмирования пассажирки автобуса
Водитель автобуса, не убедившись в том, что все пассажиры вышли на остановке из автобуса, начал движение и закрыл дверь, зажав руку пожилой пассажирке.   Закон
316
Возбуждено уголовное дело.
04 июня 2025, 21:15
В Самаре индивидуальный предприниматель подозревается в невыплате заработной платы сотруднику
Возбуждено уголовное дело. Закон
463
В ходе предварительного расследования обвиняемый полностью возместил потерпевшему материальный ущерб.
30 мая 2025, 22:23
Теперь суд: в Самаре экс-полицейский незаконно потратил с чужой банковской карты 1 миллиона 200 тысяч рублей
В ходе предварительного расследования обвиняемый полностью возместил потерпевшему материальный ущерб. Закон
782
В центре внимания
В Самарской области подорожают пригородные перевозки
6 июня 2025  14:03
В Самарской области подорожают пригородные перевозки
157
В Самаре стартовала программа асфальтировки проездов к социальным объектам
6 июня 2025  11:02
В Самаре стартовала программа асфальтировки проездов к социальным объектам
234
Выпускники «Школы мэров» получили дипломы об окончании обучения
6 июня 2025  09:47
Выпускники «Школы мэров» получили дипломы об окончании обучения
194
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с праздником Курбан-байрам
6 июня 2025  09:09
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с праздником Курбан-байрам
193
Контракт заключен на один год с возможностью продления по соглашению сторон.
5 июня 2025  21:09
Магомед Адиев назначен на пост главного тренера «Крыльев Советов»
380
Весь список