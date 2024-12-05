Полицейские региона устанавливают личность и местонахождение подозреваемого в краже денег с карты

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Сведения о личности или местонахождении разыскиваемого можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам 8(8482)93-49-51, 93-49-87, 89022984174 или 102.

В ноябре текущего года в отдел полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти обратилась местная жительница, которая сообщила, что потеряла банковскую карту, а через некоторое время на телефон пришли уведомления об оплате покупок, которые она не совершала.

Сотрудники полиции изучили выписку со счета потерпевшей и установили, что оплата покупок потерянной картой осуществлялась в одном из продовольственных магазинов. Полицейские, прибывшие в торговую точку, опросили ее работников, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых были запечатлены действия злоумышленника. Используя скриншот с видеозаписи, сотрудники правоохранительных органов составили ориентировку, распространили ее среди личного состава и направили в организации правоохранительной направленности.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района, Следственного управления УМВД России по г. Тольятти по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», возбуждено уголовное дело.

Полицейские продолжают проводить мероприятия по установлению личности и местонахождения злоумышленника.

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 60-65 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения.

Был одет в шапку черного цвета с логотипом белого цвета, куртку коричневого цвета, кофту красного цвета, джинсы синего цвета и кроссовки черного цвета, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО