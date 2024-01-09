Около станции метро «Кировская» в Самаре на девушку напали собаки

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Сегодня в социальных сетях появилась информация о том, что около станции метро «Кировская» на девушку напали собаки.

По данному факту территориальным следственным отделом Самары возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, причин и условий его совершения.

Следствие полагает, что происшествие стало возможным в результате ненадлежащей организации в городе Самаре работы по отлову бездомных животных.

В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц органов местного самоуправления, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО