Нотариус, оформлявший сделки с недвижимостью семьи Баталова, стал фигурантом уголовного дела

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Нотариус, участвовавший в оформлении сделок с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова, стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве сообщили, что по результатам изучения материалов уголовного дела о мошенничестве с недвижимостью семьи Баталова в порядке надзора прокуратура Центрального округа потребовала дать уголовно-правовую оценку действиям нотариуса, изготовившего договоры пожизненного содержания с иждивением. На основании этих документов в собственность Цивина и Дрожжиной перешли доля в квартире на улица Серафимовича, квартира в 1-м Самотечном переулке и нежилое помещение. "По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования в отношении нотариуса возбуждено уголовное дело по п. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества) и ч. 1 ст. 202 УК РФ (злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами)", - сообщили в прокуратуре.

В свою очередь представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова пояснила, что нотариус Дмитрий Бублий изготовил договоры пожизненного содержания с иждивением, на основании которых в собственность Цивина и Дрожжиной перешли принадлежавшие Марии Баталовой доля в квартире по улице Серафимовича, квартира в 1-м Самотечном переулке и нежилое помещение, а затем удостоверил подписи потерпевших - Марии Баталовой и ее законного представителя Гитаны Леонтенко - без их присутствия, о чем свидетельствует отсутствие в реестре нотариальных действий подписей потерпевших. "По данным следствия, при осуществлении этих действий Бублий злоупотребил полномочиями и способствовал совершению хищения имущества на сумму более 35 млн рублей", - сказала Иванова. Она сообщила, что в ближайшее время подозреваемый будет доставлен в следственное подразделение.

В апреле этого года суд признал недействительным договор пожизненного содержания с иждивением дочери актера Алексея Баталова Марии, который был заключен с актрисой Натальей Дрожжиной. По факту мошенничества с имуществом народного артиста Алексея Баталова ГСУ СК по Москве расследует уголовное дело, обвиняемыми по которому являются Дрожжина и ее муж Михаил Цивин. Вдова и дочь актера признаны потерпевшими по делу. По данным следствия, вдова и дочь актера Баталова обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, квартиры, а также крупной денежной суммы.

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