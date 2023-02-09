Непогашенные штрафы едва не лишили тольяттинку автомобиля

126

Автоледи из Тольятти систематически превышала допустимую скорость движения и накопила 166 штрафов по линии ГИБДД. Вероятность остаться без руля испугала женщину и она оплатила задолженность в размере 400 тысяч рублей.

Ни арест банковских счетов, ни запрет на совершение регистрационных действий в отношении авто не побудили местную жительницу оплатить задолженность по штрафам ГИБДД. При этом долг за нарушение скоростного режима и требований разметки у автоледи образовался немаленький – 260 тысяч рублей.

Судебный пристав предупредил должницу, что если задолженность не будет погашена в установленный срок, то по каждому из производств будет вынесен исполнительский сбор и сумма долга значительно увеличиться. Но, судя по всему, женщина была готова понести дополнительные финансовые потери, поэтому прощаться с долгами не спешила. Примененные меры увеличили основную сумму долга на 130 тысяч рублей.

Установив местонахождение автомобиля должницы, судебный пристав составил акт описи и ареста имущества. Сотрудник Службы предупредил нарушительницу, что если долг не будет погашен в полном объеме в течение 10 дней, транспортное средство передадут на реализацию.

Испугавшись остаться без авто, женщина оплатила задолженность в полном объеме, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Самарской области