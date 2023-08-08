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КАМАЗ и иномарки: В Самарской области на торги выставили арестованное имущество

8 августа 2023 12:40
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КАМАЗ и иномарки: В Самарской области на торги выставили арестованное имущество

Арестованное судебными приставами имущество можно будет приобрести на торгах 16, 23 и 28 августа 2023 года.

Торги в форме аукциона пройдут 16, 23 и 28 августа 2023 года в 9.00 по московскому времени на электронной торговой площадке ООО «ВЭТП» (https://www.арест.вэтп.рф). В эти дени жители региона смогут приобрести жилые помещения в г. Новокуйбышевске, г. Тольятти, г. Сызрани и в г. Самаре площадью от 30 до 81,4 кв м. и стоимостью от 1,8 до 6 миллионов рублей.

Помимо квартир 28 августа 2023 года жители области могут приобрести несколько земельных участков, здание, используемое под магазин, машино-место в Октябрьском районе
 г. Самары, а также склады компоста и селективных отходов, автовесовую, правда без оборудования, распределительный пункт и трансформаторную подстанцию, канализационно-насосную станцию и диспетчерскую.

 Из движимого имущества на торгах представят такие лоты как КАМАЗ с начальной стоимостью в 1,2 и 1,3 миллиона рублей, специализированная автоцистерна с начальной ценой в 618 тысяч рублей, грузовой фургон в 703 тысячи рублей и самослав в 837,5 тысяч рублей. Из легковых транспортных средств у участников аукциона есть возможность приобрести Skoda Rapid, Ford Focus, Renault Sandero, Toyota Land Cruiser и другие марки автомобилей стоимостью от 164 тысяч до 1,7 миллиона рублей.

Внимание! Главное Управление ФССП России по Самарской области размещает информацию о проведении торгов, но не проводит непосредственную реализацию имущества. Торги проводит специализированная организация. Узнать более подробную информацию о выставленных на торги лотах можно на сайте организатора торгов: http://atlant-grupp.usluga.me/.

Теги: Судебные приставы

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