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Житель Тольятти, неоднократно нарушивший ПДД и не погасивший в установленный срок штрафы, увеличил свой долг с 10 до 28 тысяч рублей.
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ГУФССП СО: неоплаченные вовремя штрафы увеличили задолженность почти в 3 раза

9 апреля 2024 14:18
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Житель Тольятти, неоднократно нарушивший ПДД и не погасивший в установленный срок штрафы, увеличил свой долг с 10 до 28 тысяч рублей.

Житель Тольятти, неоднократно нарушивший ПДД и не погасивший в установленный срок штрафы, увеличил свой долг с 10 до 28 тысяч рублей.

Сотрудниками Госавтоинспекции житель «Автограда» был оштрафован за нарушение правил дорожного движения на 10 тысяч рублей. Мужчина о наличии неоплаченных штрафов был уведомлен, однако действий к их погашению не предпринимал. В Межрайонном отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов в отношении него было возбужденно 19 исполнительных производств, объединенных в сводное.

В связи с тем, что мужчина не погашал имеющуюся задолженность по штрафам уже длительное время, судебным приставом-исполнителем в рамках каждого исполнительного производства с нарушенным сроком для добровольной оплаты, было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, что увеличило долг автолюбителя на 18 тысяч рублей. Также сотрудник Службы вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении имеющегося у должника транспортного средства.

Принятые судебным приставом-исполнителем меры побудили мужчину полностью погасить имеющуюся задолженность в 28 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

 

Фото:  пресс-служба ГУФССП России по Самарской области

Теги: Тольятти

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