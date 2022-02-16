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Госавтоинспекция Самарского региона разъясняет порядок обжалования штрафов за нарушения ПДД РФ, вынесенные комплексами автоматической фиксации

16 февраля 2022 11:39
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Госавтоинспекция Самарского региона разъясняет порядок обжалования штрафов за нарушения ПДД РФ, вынесенные комплексами автоматической фиксации

С 01.09.2021 года жалобы на постановление по делу об административном правонарушении, выявленном специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме, можно подать через портал Госуслуги в электронном виде.

На имя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Александра Винникова нередко поступают  обращения граждан со словами благодарности к работникам полиции. Так, житель Свердловской области в своем письме выразил признательность сотрудникам Госавтоинспекции за то, что они разобрались в его ситуации с постановлением об административном правонарушении, выявленном камерами автоматической фиксации: «Хочу обратить внимание руководства ГУ МВД России по Самарской области на факт порядочности, добросовестности, справедливости и главное законности работников Вашего аппарата. Больше чем уверен, что на данных сотрудников необходимо равняться».

Региональная Госавтоинспекция информирует: постановление по делу об административном правонарушении подлежит обжалованию в порядке, установленном главой 30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Жалоба на постановление подлежит подаче на бумажном носителе и должна содержать подпись лица, от имени которого она подается, а также номер обжалуемого постановления.

Жалобу на постановление можно направить почтовой корреспонденцией на адрес: 443030, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 135. Либо прийти на консультационный прием в Центр автоматической фиксации административных правонарушений по вышеуказанному адресу. Приемные дни: Понедельник, вторник, среда с 9.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 13.00. Четверг НЕПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ.

С 1 сентября 2021 года реализована возможность подачи зарегистрированными пользователями Единого портала государственных и муниципальных услуг жалобы на постановление по делу об административном правонарушении, выявленном специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме, в электронном виде.

Дополнительно информируем, что в соответствии с частью 1 статьи 30.3 КоАП РФ, жалоба на постановление может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Согласно части 1 статьи 30.13, части 1 статьи 30.14 КоАП РФ, жалоба на вступившее в законную силу постановление подается в суд, полномочный рассматривать такие жалобы.

Теги: БДД

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