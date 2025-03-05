Главбух самарского детсада ответит перед судом за мошенничество

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Следственным отделом по Кировскому району Самары завершено расследование уголовного дела в отношении главного бухгалтера детского сада, обвиняемой в мошенничестве, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

По версии следствия, в период с января 2020 года по декабрь 2022 года обвиняемая незаконно начислила сотрудникам, неосведомленным о незаконных действиях, заработную плату на общую сумму около 740 тысяч рублей, а затем распорядилась деньгами по своему усмотрению.

Благодаря проведенным по уголовному делу следственным действиям обвиняемая полностью погасила причиненный потерпевшим ущерб.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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