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Бывшего замглавы  Безенчукского района будут судить за получение взятки

21 марта 2025 17:45
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В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

 

Безенчукским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя главы администрации Безенчукского района Самарской области, обвиняемого по статьям "Превышение должностных полномочий", "Получение взятки в крупном размере" и "Халатность".

По версии следствия, в период с 2021 года по 2022 год обвиняемый получил от представителя организации взятку на общую сумму более 280 тысяч рублей за заключение четырех муниципальных контрактов на водообеспечение объектов Безенчукского района. В 2022 году из-за допущенной халатности и отсутствия контроля со стороны обвиняемого за завершением строительства дома по государственной программе подрядчиком были нарушены сроки сдачи жилого дома на один год, что привело к нарушению прав 47 переселенцев. В настоящее время указанные граждане получили жилье, их права восстановлены.

Кроме того, бывший заместитель главы администрации, превышая свои должностные полномочия, привлекал подчиненных сотрудников к отделочным и клининговым работам на указанном строительном объекте, которые должны были выполняться силами подрядчика, что привело к необоснованному перечислению бюджетных денежных средств за выполненные работы подрядной организации.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   СУ СКР СО

Теги: Уголовное дело

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