Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-сотрудника МВД за получение рекордной взятки

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Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-сотрудника МВД Георгия Сатюкова, специализировавшегося на борьбе с финансовыми махинациями, за взятку в особо крупном размере, следует из постановления суда, передает РИА Новости.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сатюкова Георгия Алексеевича на срок два месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции", — говорится в документе.

Уточняется, что фигурант является бывшим начальником отдела по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере, совершаемыми с использованием информационных технологий управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий ("К") БСТМ МВД России.

Согласно картотеке Басманного суда, Сатюкову вменяют часть шесть статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Его объявили в международный розыск.

Как сообщает "Коммерсантъ", Сатюкову вменяют получение взятки на общую сумму почти пять миллиардов рублей от администратора криптовалютной биржи. Сумма более чем в три раза побила рекорд взяток экс-полковника Дмитрия Захарченко.

Сатюков и его бывший коллега Дмитрий Соколов, который выступал посредником, скрылись от следствия за границей. По одной из версий, они могут находиться в Дубае.