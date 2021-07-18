Я нашел ошибку
Главные новости:
Металлургия — одна из важнейших составляющих экономики Самарской области и России в целом.
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем металлурга 
Точные причины смерти Горсткина пока не называются.
Умер бывший руководитель СУ СК СО генерал-майор юстиции в отставке Виталий Горсткин
Сделаем все, чтобы не "отделалась".
Александр Хинштейн попросит обжаловать домашний арест девушки, сбившей троих детей в Москве
Была удалена объемная восьмисантиметровая опухоль, которая росла из левого предсердия.
Военные кардиохирурги провели уникальную операцию на сердце
В Самаре заболели 124 человека.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Самарский школьник победил во всероссийском конкурсе Фонда содействия инновациям
Самарский школьник победил во всероссийском конкурсе Фонда содействия инновациям
В Кинель-Черкасском районе столкнулись два подростка-мотоциклиста без прав
В Кинель-Черкасском районе столкнулись два подростка-мотоциклиста без прав
В Самаре легковушка сбила женщину на самокате
В Самаре легковушка сбила женщину на самокате
Наверх
Самара  +33 °C, Тольятти  +32 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.17
-0.05
EUR 87.57
-0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
ЭкоСтройРесурс: Сдай макулатуру – помоги семьям с паллиативными детьми
Сотрудники УИС Самарской области приняли участие в патриотическом слете «ПОБЕДА»
16 июля в самарском зоопарке отметят "Всемирный день змей"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Александр Хинштейн попросит обжаловать домашний арест девушки, сбившей троих детей в Москве

18 июля 2021 15:06
160
Сделаем все, чтобы не "отделалась".

Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Александр Хинштейн намерен обратиться в прокуратуру и призвать обжаловать домашний арест девушки, сбившей троих детей на улице Авиаторов в Москве, передает ТАСС.

"Сделаем все, чтобы не "отделалась". Уже завтра буду обращаться в прокуратуру, чтобы решение суда о домашнем аресте обвиняемой было обжаловано", - написал Хинштейн в воскресенье в своем Twitter.

В пятницу днем на улице Авиаторов 18-летний водитель автомобиля Mazda Валерия Башкирова сбила троих детей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. Все дети были госпитализированы. Пятилетний мальчик, доставленный после аварии вертолетом в больницу, умер через несколько часов. Трехлетний ребенок умер в субботу вечером. У девятимесячного ребенка - сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговую травма.

Полицией было возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Прокуратура Москвы поставила ход расследования дела на контроль. В субботу суд заключил женщину-водителя под домашний арест до 15 сентября. Состояние опьянения у нее не было подтверждено экспертизой.

 

Фото:    Антон Новодережкин/ТАСС

Теги: Александр Хинштейн против домашнего ареста трое детей

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
«Я вам желаю, чтоб вы обязательно перевернули мир».
13 июля 2021, 18:59
Александр Хинштейн вручил именные знаки выпускникам СамГТУ
«Я вам желаю, чтоб вы обязательно перевернули мир». Образование
819
В Самаре в сентябре 2021 года появится первая в России ретро-почта
09 июля 2021, 10:50
В Самаре в сентябре 2021 года появится первая в России ретро-почта
Она разместится в восстановленном памятнике - в Доме купца Иванова ХIX века на улице Молодогвардейской. Происшествия
712
Александр Хинштейн: «Через два месяца здесь будет Город-Сад».
08 июля 2021, 22:26
Александр Хинштейн проинспектировал ход реставрационных работ на «Фабрике-кухне» 
Александр Хинштейн: «Через два месяца здесь будет Город-Сад». Благоустройство
970
В центре внимания
Все мы, жители Самарской области, по праву гордимся родной землей, достижениями и победами не только минувших лет, но и дня сегодняшнего.
17 июля 2021  18:19
Поздравление Дмитрия Азарова с Днём самарской символики
749
Пост вице-губернатора Самарской области покинул Владимир Терентьев
17 июля 2021  10:41
Пост вице-губернатора Самарской области покинул Владимир Терентьев
890
Дмитрий Азаров поручил ужесточить борьбу с браконьерством в лесах и на водоемах региона.
16 июля 2021  18:37
Дмитрий Азаров провел заседание общественного совета по экологической безопасности региона
922
Оранжевый уровень опасности объявлен в Самарской области
16 июля 2021  13:40
Оранжевый уровень опасности объявлен в Самарской области
804
Виктор Полянский: «При такой конкуренции избирательным комиссиям и наблюдателям придется работать в напряженных условиях»
16 июля 2021  11:56
Виктор Полянский: «При такой конкуренции избирательным комиссиям и наблюдателям придется работать в напряженных условиях»
2897
Весь список