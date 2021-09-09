В Самарской области восстановят старинную мельницу

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В Самарской области в апреле 2022 года начнется восстановление уникальной, единственной в Поволжье ветряной мельницы. Она находится в селе Бариновка Нефтегорского района и была построена в 1848 году.

Как сообщила пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Александра Хинштейна, в настоящее время район получил первый транш в размере 30 млн рублей на реставрационные работы. Средства привлечены из внебюджетных источников. Уже начались предпроектные работы по объекту.

Напомним, идея восстановить объект появилась в 2020 году. Мельница может стать точкой притяжения для туристов. Так, к примеру, ранее озвучивались идеи в будущем открыть возле нее торговые точки с сувенирами, местными продуктами и хлебом, испеченным по рецептам XIX века.

По мнению депутата, также мельница могла бы стать частью целого туристического маршрута по Нефтегорскому и Алексеевскому районам, когда там будут восстановлены и другие важные объекты: храм XIX века в селе Утевка, усадьба Льва Толстого, пишет Самру.ру.