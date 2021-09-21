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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Михаил Матвеев одержал победу на выборах в Госдуму РФ

21 сентября 2021 10:43
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Михаил Матвеев одержал победу на выборах в Госдуму РФ

Представитель самарского отделения КПРФ Михаил Матвеев одержал победу на выборах в Госдуму РФ в сентябре 2021 года. По 162 округу он набрал наибольшее количество голосов. Такая информация размещена на сайте избиркома. По состоянию на 18:29 самарский профессор исторических наук Михаил Матвеев набрал 68 817 голосов и выиграл у единоросса Игоря Станкевича, у которого оказалось 65826 голосов избирателей.

Коммунистическую партию он в Госдуме будет представлять вместе с Леонидом Калашниковым, который также прошел по числу голосов в Тольятти. Также Михаила Матвеева поздравил с победой депутат Александр Хинштейн, в своем твиттере он написал:

- Надеюсь, что в новой Думе Самарская депутация будет активнее и ярче. При всех наших противоречиях не могу не признавать харизмы Михаила и бойцовских качеств.

Окончательные итоги выборов будут озвучены уже 21 сентября 2021 года, пишет Самара-КП

 

Теги: Александр Хинштейн В центре внимания выборы

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