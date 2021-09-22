В Самарской области утвердили окончательные итоги выборов в Госдуму и Губдуму 2021

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Избирательная комиссия Самарской области опубликовала окончательные итоги депутатских выборов, прошедших с 17 по 19 сентября 2021 года. Жители региона выбирали новых депутатов Государственной Думы, которые будут представлять губернию в парламенте, а также депутатов Губернской Думы 7 созыва.

На выборах депутатов Госдумы по одномандатным округам победили Виктор Казаков ("ЕР") - 56,68% голосов, Александр Хинштейн ("ЕР") - 51,12% голосов, Леонид Калашников (КПРФ) - 38,71% голосов, Андрей Трифонов ("ЕР") - 45,13% голосов, Михаил Матвеев (КПРФ) - 34,71% голосов. По спискам у "Единой России" 44,30% голосов, у КПРФ - 23,29%, ЛДПР - 7,45%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 6,32%, "Новые люди" - 5,62%.

Результаты выборов депутатов Самарской Губернской Думы таковы: 20 представителей "Единой России" в региональном парламенте по одномандатным округам и 16 по спискам (44,26%), 4 представителя КПРФ по округам и 6 по спискам (20,44%), 1 представитель ЛДПР по спискам (7,65%), 1 представитель партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" по округам и 1 по спискам (6,32%), 1 представитель партии "Новые люди" (5,72%).

Явка избирателей составила 44,45%, пишет Самру.ру.