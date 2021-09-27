В Шенталинском районе к ДТП с лосем назвали причастным зама Приволжского транспортного прокурора

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За рулем автомобиля, который столкнулся с лосем в Шенталинском районе 5 сентября, был первый заместитель Приволжского транспортного прокурора Денис Авдеев. Об этом сообщил депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн.

"Железные кадры куются в транспортной прокуратуре.

1-й зам. Приволжского транспортного прокурора Денис Авдеев, управляя новым «Лексусом», на территории Шенталинского района Самарской области совершил ДТП с выбежавшим на дорогу лосем.

Животное погибло на месте", - сообщил депутат в аккаунте в Телеграм.

Фото: pixabay.com