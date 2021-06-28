Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре заболели 100 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Днем 29 июня местами по Самарской области ожидается гроза, усиление южного ветра 15-20 м/с, град.
В Самарской области сохранится жара до +38 С
Гид по сервисам Сбера, которые позволят сделать лето еще красочнее. 
Гид: как не упустить лето
Путин и Си Цзиньпин объявили о продлении российско-китайского договора о дружбе
Путин и Си Цзиньпин объявили о продлении российско-китайского договора о дружбе
У спортсменов Самарской области 3 награды.
В Чебоксарах состоялся чемпионат России по легкой атлетике
Красивое мероприятие с культурно-историческими корнями. Праздник пройдет у подножия горы Шишка.
В поселке Гавриловский Самарской области состоится праздник «День степи. Толстовские скачки»
Представители городской администрации, эксперты, ученые высказали предложения по актуализации блока документа «Пространство».
В Самарском университете прошла стратегическая сессия «Пространственное развитие и создание комфортной городской среды»
68% работников Самарской области в жару продолжали работать из офиса
68% работников Самарской области в жару продолжали работать из офиса
Наверх
Самара  +33 °C, Тольятти  +32 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.17
-0.16
EUR 86.19
-0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
"На сопках Маньчжурии": открывает фестиваль шествие по Волжскому проспекту
В Самаре прошел Кубок СО по мини-футболу среди сотрудников Госавтоинспекции
В Самаре прошел спортивный праздник Госкорпорации Ростех «Ударная десятка»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Самарской губдуме в этом году, возможно, придется выбирать сенатора дважды

28 июня 2021 13:46
130
Самарской губдуме в этом году, возможно, придется выбирать сенатора дважды

Самарская губернская дума в этом году, возможно, будет дважды решать вопрос по своему представителю в Совете Федерации.

Сергей Мамедов покинул этот пост менее чем за три месяца до конца срока полномочий. А федеральный закон не предусматривает паузы для принятия решения по сенатору от заксобрания региона, если предыдущий покинул свой пост незадолго до окончания срока полномочий действующего созыва, замечает в своей публикации 25 июня газета «Самарское обозрение».

В ФЗ есть указание лишь на случай досрочного прекращения полномочий того, кто делегирован в СФ от исполнительного органа, то есть от губернатора. Если до истечения срока полномочий такого сенатора остается менее трех месяцев, то «наделение полномочиями нового сенатора РФ – представителя от исполнительного органа государственной власти субъекта РФ не допускается», – гласит пункт 9 статьи 12 федерального закона.

Тогда как сроки делегирования нового представителя от думы указаны те же, что и при избрании сенатора после выборов нового созыва. Так, пункт 2 той же статьи (а также п.4 статьи 4 того же ФЗ) обязывает депутатов в случае досрочного прекращения полномочий сенатора от заксобрания принять решение о наделении полномочиями нового сенатора «не позднее чем через один месяц со дня досрочного прекращения полномочий предыдущего».

В случае с Самарской губдумой дедлайном будет 23 июля, когда она уже обычно уходит в отпуск, и в этом году должна выйти уже в новом составе – и в первый месяц своей работы обязательно избрать сенатора.

Областные депутаты пока не в курсе, как будут решать эту коллизию. Некоторые замечали, что было бы лучше избрать сенатора новым созывом. Но пока не исключают, что, может быть, придется выбирать сенатора и на оставшиеся два месяца, сообщает Обозрение.

Теги: выборы губдума сенаторы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Выборы в региональный парламент состоятся в единый день голосования 19 сентября 2021 года.
19 июня 2021, 17:37
Опубликовано постановление о назначении выборов депутатов Самарской Губернской Думы седьмого созыва
Выборы в региональный парламент состоятся в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Политика
1066
Хабаровское отделение ЛДПР выдвинуло Дегтярева на выборы губернатора.
19 июня 2021, 14:56
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев будет бороться за кресло губернатора региона от ЛДПР
Хабаровское отделение ЛДПР выдвинуло Дегтярева на выборы губернатора. Политика
1198
Участие студента в студотрядах является одним из эффективных механизмов получения практического опыта работы в период обучения.
18 июня 2021, 17:17
Самарская Губдума приняла закон «О государственной поддержке студенческих отрядов в Самарской области»
Участие студента в студотрядах является одним из эффективных механизмов получения практического опыта работы в период обучения. Общество
668
В центре внимания
Завершается строительство транспортных развязок на примыканиях к ОЭЗ Тольятти
28 июня 2021  12:33
Завершается строительство транспортных развязок на примыканиях к ОЭЗ Тольятти
124
Объявлен желтый уровень опасности из-за грозы в Самарской области
27 июня 2021  12:59
Объявлен желтый уровень опасности из-за грозы в Самарской области
528
В Самарской области за сутки на 26 июня выявлены 207 заболевших коронавирусом
27 июня 2021  12:23
В Самарской области за сутки на 26 июня выявлены 207 заболевших коронавирусом
535
Дмитрий Азаров проверил готовность нового COVID-центра в Тольятти.
26 июня 2021  21:15
Новый COVID-госпиталь Самарской области примет первых пациентов 1 августа
889
В Самарской области обещают еще одну грозу
26 июня 2021  13:33
В Самарской области обещают еще одну грозу
894
Весь список