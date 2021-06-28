Самарской губдуме в этом году, возможно, придется выбирать сенатора дважды

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Самарская губернская дума в этом году, возможно, будет дважды решать вопрос по своему представителю в Совете Федерации.

Сергей Мамедов покинул этот пост менее чем за три месяца до конца срока полномочий. А федеральный закон не предусматривает паузы для принятия решения по сенатору от заксобрания региона, если предыдущий покинул свой пост незадолго до окончания срока полномочий действующего созыва, замечает в своей публикации 25 июня газета «Самарское обозрение».

В ФЗ есть указание лишь на случай досрочного прекращения полномочий того, кто делегирован в СФ от исполнительного органа, то есть от губернатора. Если до истечения срока полномочий такого сенатора остается менее трех месяцев, то «наделение полномочиями нового сенатора РФ – представителя от исполнительного органа государственной власти субъекта РФ не допускается», – гласит пункт 9 статьи 12 федерального закона.

Тогда как сроки делегирования нового представителя от думы указаны те же, что и при избрании сенатора после выборов нового созыва. Так, пункт 2 той же статьи (а также п.4 статьи 4 того же ФЗ) обязывает депутатов в случае досрочного прекращения полномочий сенатора от заксобрания принять решение о наделении полномочиями нового сенатора «не позднее чем через один месяц со дня досрочного прекращения полномочий предыдущего».

В случае с Самарской губдумой дедлайном будет 23 июля, когда она уже обычно уходит в отпуск, и в этом году должна выйти уже в новом составе – и в первый месяц своей работы обязательно избрать сенатора.

Областные депутаты пока не в курсе, как будут решать эту коллизию. Некоторые замечали, что было бы лучше избрать сенатора новым созывом. Но пока не исключают, что, может быть, придется выбирать сенатора и на оставшиеся два месяца, сообщает Обозрение.