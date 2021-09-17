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Стартовали выборы в Государственную Думу РФ и Самарскую Губернскую Думу. Избирательные участки будут работать в течение 3 дней - 17, 18 ,19 сентября с 8.00 до 20.00.

При посещение участка не забудьте паспорт!

Многодневные выборы проводят в ряде стран мира, например, в Германии, Канаде, Австралии, Франции. Это не только удобно для граждан, но и позволяет избежать скоплений на участках, что особенно актуально в период пандемии.

Найти свой избирательный участок можно тут - http://cikrf.ru/digital-services/naydi-svoy-izbiratelnyy-uchastok/