Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцам дали советы по выбору арбуза
Самарцам дали советы по выбору арбуза
В Самарской областной научной библиотеке начали оцифровывать уникальные книги
В Самарской областной научной библиотеке начали оцифровывать уникальные книги
Еще 466 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Еще 466 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Проголосовать за трудовую доблесть Сызрани можно в ретромобиле
Проголосовать за трудовую доблесть Сызрани можно в ретромобиле
Аферисты предлагают сделать прививку от COVID-19 на дому
Аферисты предлагают сделать прививку от COVID-19 на дому
Аномальная жара вернется в Самарскую область
Аномальная жара вернется в Самарскую область
Сбербанк: около 50% кредитов для предприятий АПК в Поволжье выдаются по льготной программе МСХ
Сбербанк: около 50% кредитов для предприятий АПК в Поволжье выдаются по льготной программе МСХ
В Грузии заявили о неготовности восстановить дипотношения с Россией
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.17
0.38
EUR 86.65
0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре продолжаются мониторинги объектов потребрынка на соблюдения антиковидных мер
Тольяттинцев приглашают на бесплатный концерт профессиональных оркестров
«Самара театральная»: пешеходная экскурсия Музея имени Алабина.
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Виктор Полянский: такого конкурсного подхода политических партий к получению мандатов давно не было

6 августа 2021 09:45
165
Виктор Полянский: такого конкурсного подхода политических партий к получению мандатов давно не было

   В единый день голосования, 19 сентября 2021 года, в России пройдут выборы разного уровня, в том числе депутатов Государственной думы, глав 12 субъектов Федерации и депутатов законодательных органов власти в 39 регионах страны. До этого момента осталось 50 дней. Почти 6,4 тысячи кандидатов выдвинулись на выборы в Госдуму. Конкурс - 14 человек на место, вдвое выше, чем при поступлении в МГУ.

Как отметил профессор Самарского университета, сопредседатель общественного штаба по независимому наблюдению за голосованием Виктор Полянский, такая высокая конкуренция предоставляет избирателям широкий выбор, пишет Сова.инфо.

Виктор Полянский подчеркнул, что такого явно заметного конкурсного подхода политических партий к получению мандатов, даже и в Государственной думе, уже давно не было. По его мнению, жёсткая конкуренция даст достойный результат.

Он уверен: конкурсный отбор одного из 14 претендентов обеспечит Госдуме качественный состав как по партийным спискам, так и по одномандатным округам.

- Это должно стимулировать наших избирателей пойти и высказаться относительно качества кандидатов, которых представили нам партии, или отдельных граждан, которые сами себя выдвинули. На мой взгляд, надо воспользоваться конституционным правом и участвовать в выборах, тем самым выразив свою волю. Важно, чтобы процесс имел не только законный, но и легитимный характер, чтобы публичная власть обладала легитимными основами.

Виктор Полянский добавил, что по Конституции, по избирательному законодательству голосование не является обязательным, но есть определенный долг перед своим государством, чтобы сформировать достойный механизм его управления.

- Призываю всех сделать этот выбор и сформировать достойный, очень важный институт нашей публичной власти, Государственной думы Федерального Собрания России. 

 

Теги: Виктор Полянский выборы госдума Депутаты Прямая речь/Интервью

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сергей Шойгу назвал высочайшим доверием предложение Президента возглавить список на выборах в Госдуму
04 августа 2021, 12:04
Сергей Шойгу назвал высочайшим доверием предложение Президента возглавить список на выборах в Госдуму
 Глава Минобороны отметил, что его отношение к партии, в создании которой он непосредственно участвовал, «всегда особое». Политика
543
Как отметил профессор Самарского университета Виктор Полянский, такая высокая конкуренция предоставляет избирателям широкий выбор.
30 июля 2021, 15:45
Виктор Полянский: такого конкурсного подхода политических партий к получению мандатов давно не было
Как отметил профессор Самарского университета Виктор Полянский, такая высокая конкуренция предоставляет избирателям широкий выбор. Политика
1048
Виктор Полянский: «При такой конкуренции избирательным комиссиям и наблюдателям придется работать в напряженных условиях»
16 июля 2021, 11:56
Виктор Полянский: «При такой конкуренции избирательным комиссиям и наблюдателям придется работать в напряженных условиях»
Руководитель комиссии по вопросам законности, правам человека, взаимодействия с судебными и силовыми органами Общественной палаты региона подчеркнул, что... Выборы в Самарской области
4391
В центре внимания
Еще 466 жителей Самарской области заболели коронавирусом
6 августа 2021  12:41
Еще 466 жителей Самарской области заболели коронавирусом
39
Аномальная жара вернется в Самарскую область
6 августа 2021  12:23
Аномальная жара вернется в Самарскую область
48
У филиала Государственной Третьяковской галереи в Самаре благодаря нацпроекту обустраивают сквер
6 августа 2021  09:58
У филиала Государственной Третьяковской галереи в Самаре благодаря нацпроекту обустраивают сквер
192
Дмитрий Азаров обсудил с руководителем образовательного центра «Сириус» Еленой Шмелевой вопросы развития науки и образования в регионе.
5 августа 2021  17:02
Дмитрий Азаров пригласил Елену Шмелеву войти в наблюдательный совет НОЦ «Инженерия будущего»
593
Вода в Волге в районе набережной Самары не опасна
5 августа 2021  13:00
Вода в Волге в районе набережной Самары не опасна
557
Весь список