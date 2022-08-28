Александр Коваленко: Приятно забить свой первый гол в Премьер-лиге!

Я нашел ошибку
Главные новости:
В соревнованиях одиночек у мужчин первое место занял представитель Самарской области Александр Вязовкин.
Всероссийская спартакиада: в Казани проходят соревнования по гребному спорту
Участников автопробега заранее предупреждали о недопустимости проведения мероприятия, зная, что они собираются также расклеивать наклейки "Богатые и успешные".
В Москве пресекли проведение несогласованной массовой акции с участием дорогих иномарок
По итогам соревнований велосипедисты Самарской области завоевали: одно золото, серебро и две бронзы.
В Белореченске прошел чемпионат и первенство России по велосипедному спорту на шоссе
В Самаре за сутки заболели 690 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
Золотые медали завоевала команда 63 региона - Антон Бородачев, Кирилл Бородачев, Дмитрий Трофимов и Виктор Широков.
Всероссийская спартакиада: в Москве завершились командные соревнования по рапире среди мужчин
Представитель Самарской области Александр Кудашев завоевал золотую медаль.
Всероссийская спартакиада: в Санкт-Петербурге завершился турнир по плаванию
В Самаре ищут виновников порчи новых троллейбусов
В Самаре ищут виновников порчи новых троллейбусов
Граффити на кузовах тщательно ототрут с применением спецсоставов. На процесс очистки, по предварительным оценкам специалистов, уйдёт 1-2 дня.
Вандализм: в ТТУ Самары начата служебная проверка, на месте работают правоохранительные органы
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.09
0.32
EUR 59.88
0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В столице региона сегодня отмечают 145-летие Самарского Знамени
Заключительный концерт «Летних вечеров духовой музыки» состоится 26 августа возле Дома офицеров Самарского гарнизона
«Волжские зори – 2022»: в Самаре проходят Всероссийские соревнования по русским шашкам 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Александр Коваленко: Приятно забить свой первый гол в Премьер-лиге!

28 августа 2022 12:03
317
Александр Коваленко: Приятно забить свой первый гол в Премьер-лиге!

Автор победного гола в ворота «Ахмата», полузащитник Александр Коваленко поделился своими эмоциями от игры в Грозном.

В седьмом туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в Грозном встречались с "Ахматом". Счет составил 1:2. 

Эта победа вторая в сезоне, и так же как победа над "Оренбургом" (4:2) в первом туре стала гостевой и волевой.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут в рамках Fonbet Кубка России 2022/23. В первом туре группы B самарцы в Москве на "Открытие Арене" сыграют со "Спартаком". Игра состоится во вторник, 30 августа, в 20:00.

 

Теги: Крылья Советов Прямая речь/Интервью Футбол

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Игорь Осинькин: Нам не хватило реализации моментов
08 августа 2022, 12:55
Игорь Осинькин: Нам не хватило реализации моментов
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подвел итоги матча 4-го тура МИР РПЛ против "Динамо" (0:2). Футбол в Самаре
1335
Игорь Осинькин: Будем дальше искать возможности стать сильнее
01 августа 2022, 10:18
Игорь Осинькин: Будем дальше искать возможности стать сильнее
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча 3-го тура МИР РПЛ против «Торпедо» (1:1). Футбол в Самаре
1518
Игорь Осинькин: Мы продолжаем набирать форму
04 июля 2022, 12:59
Игорь Осинькин: Мы продолжаем набирать форму
Главный тренер "Крыльев Советов" подвёл итоги сбора в Казани. Футбол в Самаре
2358
В центре внимания
В этом году соревнования стали рекордными по своему масштабу за всю историю проведения.
27 августа 2022  17:26
Дмитрий Азаров принял участие в турнире по баскетболу 3х3 «Samara Open» памяти Юрия Тюленева
591
В Самаре продолжается ВолгаФест: еще два дня набережная ждет гостей: ФОТО
27 августа 2022  13:50
В Самаре продолжается ВолгаФест - еще два дня набережная ждет гостей: ФОТО
738
Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по бюджетным проектировкам.
26 августа 2022  17:32
Виктор Кудряшов: количество нарушений при расходовании бюджетных средств стабильно снижается
664
Скорректирована трасса следования трамвайных маршрутов №№ 2, 4, 13, 23 в Самаре
26 августа 2022  13:57
Скорректирована трасса следования трамвайных маршрутов №№ 2, 4, 13, 23 в Самаре
624
Самозанятые Самарской области представляют свою продукцию на ВолгаФесте-2022
26 августа 2022  13:55
Самозанятые Самарской области представляют свою продукцию на ВолгаФесте-2022
1463
Весь список