Александр Коваленко: Приятно забить свой первый гол в Премьер-лиге!

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Автор победного гола в ворота «Ахмата», полузащитник Александр Коваленко поделился своими эмоциями от игры в Грозном.

В седьмом туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в Грозном встречались с "Ахматом". Счет составил 1:2.

Эта победа вторая в сезоне, и так же как победа над "Оренбургом" (4:2) в первом туре стала гостевой и волевой.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут в рамках Fonbet Кубка России 2022/23. В первом туре группы B самарцы в Москве на "Открытие Арене" сыграют со "Спартаком". Игра состоится во вторник, 30 августа, в 20:00.