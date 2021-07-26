Александр Солдатенков: Мы пытались переломить игру

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Защитник "Крыльев Советов" Александр Солдатенков, вышедший на матч 1-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги против "Ахмата" (1:2) с капитанской повязкой, в интервью клубной пресс-службе подвел итоги игры.

– Дебют в Премьер-лиге, но не самый удачный. Какие эмоции?

– Очень тяжело сложился этот матч. Допустили в первом тайме ошибки, получили из-за этого два гола. После этого уже было тяжело отыграться, потому что "Ахмат" сел в оборону. Во втором тайме забили быстрый гол, попытались переломить ход игры, но уже было тяжело что-то сделать, когда команда играла в пять защитников.

– Показалось, что иногда у футболистов есть какая-то неуверенность, может, от того, что это Премьер-лига. Был ли страх от соперника?

– Да нет, я бы так не сказал. Мы раньше играли с ними в Кубке. Да, это был другой матч, не то, что в Премьер-лиге. У нас уже был опыт игры с командами РПЛ.

– Ты вышел сегодня с капитанской повязкой. Есть ли от этого дополнительная ответственность?

– Конечно. У нас на тренировке объявили трех капитанов – это Кабутов, Божин и я. Но так как они не смогли сегодня принять участие в матче, я вывел сегодня команду на поле.

– Впереди матч со "Спартаком". К чему готовиться, чего ждать, о чем сейчас команда говорила?

– Ничего, мы будем настраиваться. Будем биться, пытаться, доказывать. У нас нет другого варианта.