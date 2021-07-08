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Сергей Лавров не исключил новых провокаций в преддверии выборов в Госдуму

8 июля 2021 09:21
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Сергей Лавров не исключил новых провокаций в преддверии выборов в Госдуму

Сергей Лавров не исключил новых информационных атак и антироссийских провокаций в преддверии сентябрьских выборов в Госдуму. Об этом глава МИДа заявил, выступая с лекцией перед студентами Дальневосточного федерального университета.

По его словам, Запад может попытаться расшатать ситуацию в России, спровоцировать протестные выступления, после этого может быть развернута кампания по непризнанию итогов волеизъявления. Комментируя решение о выводе американских войск из Афганистана, Лавров сказал, что тем самым США де-факто признали провал своей миссии.

По мнению министра, Вашингтон, сокращая свой контингент, и Кабул, который не желает формировать переходное правительство вместе с запрещенным в России радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ), оставили конфликт в Афганистане для решения силовым путем. Официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий начался 1 мая. В Белом доме рассчитывают, что процесс завершится к концу августа, передает Радио Маяк.

Теги: выборы госдума Лавров США

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