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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Сергей Шойгу назвал высочайшим доверием предложение Президента возглавить список на выборах в Госдуму

4 августа 2021 12:04
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Сергей Шойгу назвал высочайшим доверием предложение Президента возглавить список на выборах в Госдуму

Предвыборные списки партия утвердила на Съезде в июне

 Глава Минобороны отметил, что его отношение к партии, в создании которой он непосредственно участвовал, «всегда особое».

 «Я принял это предложение Владимира Владимировича как большую честь и высочайшее доверие, о чем сразу на съезде «Единой России» и сказал», - отметил Сергей Шойгу  в интервью «Комсомольской правде».

 Он подчеркнул, что наша страна – это не только огромные географические пространства, но и многонациональный народ.

 «Напомню, в России проживает более 190 народов. И у каждого своя история, культура, традиции», - сказал министр обороны.

  Поэтому, по словам Сергея Шойгу, для такого политического пространства жизненно необходима единая связующая политическая сила, «объединяющая все народы в главном – стремлении сохранения России и обеспечения ее дальнейшего безопасного и устойчивого развития ради благополучия всех граждан».

 Ранее по предложению Президента Владимира Путина на Съезде «Единой России» 19 июня Сергей Шойгу был включен в первую пятерку списка партии. В общефедеральную часть также вошли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Теги: «Единая Россия» выборы госдума Сергей Шойгу

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