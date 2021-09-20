Чистая и честная победа: «Единая Россия» занимает первое место на выборах в Госдуму

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Партия получает большинство как по партийным спискам, так и по одномандатным округам.

Победа «Единой России» на выборах в Госдуму была чистой и честной. Это подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, выступая в Федеральном штабе общественной поддержки «Единой России» после завершения голосования по всей стране.

«От себя лично и Центрального избирательного штаба благодарю всех избирателей, кто пришел на участки, дистанционно, кто отдал голоса за «Единую Россию», — сказал Андрей Турчак.

Жители нашей страны поверили не красивым обещаниям конкурентов, а конкретным планам народной программы «Единой России». Настоящими героями избирательной кампании стала первая пятерка кандидатов от партии, подчеркнул Народный артист РФ Владимир Машков.

«Уважаемые избиратели, жители нашей огромной страны! Большое вам спасибо за поддержку. Огромное спасибо всем, кто работал в избирательных штабах. Спасибо нашим кандидатам за то, что они с весны работали бок о бок с людьми в регионах. И отдельное спасибо нашей федеральной пятерке», — сказал он, подчеркнув, что кандидаты от партии всю избирательную кампанию отработали рядом и вместе с людьми.

Народная программа «Единой России» — это план работы на ближайшие пять лет, в котором одним из главных является раздел «Здравоохранение», подчеркнул главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Он отметил, что последние два с половиной месяца кандидаты-медики с коллегами обсуждали перезагрузку медицинской сферы в интересах пациентов и врачей.

«В этот период мы чувствовали поддержку тысяч сердец, наших коллег. Спасибо вам за это. Без вашей поддержки это было бы невозможно. Пандемия показала, что вместе мы непобедимы и многое можем», — сказал Денис Проценко.

Одними из главных положений народной программы «Единой России» уполномоченный при Президенте по правам ребенка Анна Кузнецова назвала инициативы по защите семьи и детей. Некоторые из них уже реализуются.

«Мы знали, за что мы боролись все это время. В предложения программы «Единой России» вошли задачи по защите наших семей, детей. Это бесценно для каждого из нас. Поддержанные Президентом предложения — мы видим, как помогают сегодня семьям и детям», — отметила Анна Кузнецова.

Уверенность в том, что народная программа «Единой России» будет работать в интересах каждого жителя нашей страны, выразила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. В новом созыве Госдумы у депутатов от партии станет еще больше возможностей, подчеркнула она.

«Когда мы сначала подводили результаты предварительного голосования, видели молодых и новых лидеров. Именно они во многом представляют «Единую Россию». Мы во многом показали результат за счет поддержки Президента, за счет тех инициатив, которые мы взяли из регионов. И за счет тех сподвижников, которые их развивали, профессионалов, которые показали комплексность задач нашего развития», — сказала она.

Напомним, трехдневные выборы на всей территории страны завершились 19 сентября.

Секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров поблагодарил всех избирателей, кто пришел на участки и отдал свой голос за «Единую Россию».

Подводя итоги выборного марафона на территории региона, Дмитрий Азаров особые слова благодарности адресовал однопартийцам, действующим депутатам регионального заксобрания и Государственной Думы, которые вместе с жителями региона приняли самое активное участие в формировании Народной программы и прошли весь этот выборный марафон с честью.

«Я хочу поблагодарить членов команды «Единой России», с которыми мы вместе собирали предложения людей в Народную программу. Более 300 тысяч предложений – этот огромный вклад внесли граждане Самарской области в формирование Народной программы. И сегодня эта команда, которая победила на выборах, показав лучший результат среди всех партий, готова выполнять взятые на себя обязательства, оправдывая доверие людей, выполняя наказы избирателей, реализуя их вместе с жителями по Народной программе. Вместе мы сможем больше!», - поздравил с победой Дмитрий Азаров.

Напомним, трехдневные выборы на всей территории страны завершились 19 сентября. В настоящий момент обработано чуть более половины голосов (50,02 %). По данным ЦИК, лидирует к этой минуте "Единая Россия" - свыше 9,76 млн проголосовавших избирателей, или 46,11%. Также партия занимает промежуточную первую строчку в разрезе одномандатных округов (193 из 225).