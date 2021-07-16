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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Дмитрий Азаров возглавил общеобластной список кандидатов "Единой России" на выборы в Самарскую губернскую думу

16 июля 2021 11:33
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Дмитрий Азаров возглавил общеобластной список кандидатов "Единой России" на выборы в Самарскую губернскую думу

   На региональной конференции утвердили перечень кандидатов, которые будут представлять партию на выборах в региональный парламент.

Губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Дмитрий Азаров возглавил общеобластной список кандидатов в депутаты регионального парламента, которые представят партию на сентябрьских выборах. В первую тройку также вошли волонтер из Тольятти Ирина Долгополова и действующий председатель губернской думы Геннадий Котельников.

Об этом стало известно по итогам региональной конференции "Единой России" - ее второй этап состоялся в Самаре 15 июля.

В список кандидатов вошли ещё 75 человек - они представят внутриобластные части перечня. Ещё 25 претендентов представят "Единую Россию" в качестве кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам, сообщает Сова.инфо.

Роль Дмитрия Азарова в избирательной кампании 2021 года оценил член Высшего совета партии, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов:

- Думаю, организаторы кампании в региональном отделении "Единой России", формируя список таким образом, рассчитывали именно на синергетический эффект от тройки. Он с высокой степенью вероятности будет достигнут. В кампании-2021 очень значительна личная роль Дмитрия Азарова: его лидерство в региональном отделении партии и в списке не формальное, оно основано на доверии населения, опыте и глубоком знании повестки.

Напомним, участниками партийной конференции стали больше 200 активистов "Единой России". Это представители местных отделений партии, депутаты Государственной думы и Самарской губернской думы, кандидаты предварительного голосования, представители общественных объединений и средств массовой информации.

Ранее Дмитрий Азаров возглавил федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы России от Самарской области - об этом было объявлено на ХХ съезде партии 19 июня. В состав территориальной группы также вошли глава городского округа Тольятти Николай Ренц, исполнительный директор самарской общественной организации "Открытое сердце" Регина Воробьева, действующие депутаты Госдумы Леонид Симановский и Владимир Гутенев.

Позднее глава области рассказал о своих дальнейших планах: он намерен оставаться в регионе и работать на его развитие, а возглавить список согласился, чтобы поддержать однопартийцев. Дмитрий Азаров заявил:

- Я не планирую в дальнейшем перейти на работу в Государственную думу, говорю это честно. Я хотел бы и рассчитываю продолжить работу в должности губернатора Самарской области. Мне нравится обустраивать родную землю, это большая честь и большая ответственность. Поэтому планирую продолжить свою работу в должности губернатора региона, если вы, конечно, меня в этом поддержите. 

Фото: "Единая Россия"

Теги: «Единая Россия» В центре внимания выборы губернская дума Дмитрий Азаров

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